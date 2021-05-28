Dünyada gündem olan Kanadalı parlamenter yine çıplak yakalandı

Kanada’da bir parlamento üyesi, çevrimiçi görüşme sırasında kamerasını açık unutarak tuvalete gittiği için özür diledi.

Başbakan Justin Trudeau’nun Kanada Liberal Partisi’nden parlamento üyesi William Amos, 27 Mayıs’ta yayımladığı ve Twitter’dan paylaştığı açıklamada şu ifadelere yer verdi:

Çevrimiçi bağlantı sırasında kameradan göründüğümü fark etmeden işemeye başladım. Hareketlerimden ve görüntülere maruz kalanlara verdiğim rahatsızlıktan ötürü epey utanç duyuyorum.

Kanada’da parlamento Kovid-19 tedbirleri kapsamında hibrit çalışma modeline geçmişti. Milletvekillerinin bazıları parlamento binasına giderken bazılarıysa görüşmelere çevrimiçi Zoom bağlantıları aracılığıyla katılıyor.

Amos, açıklamasında İnovasyon, Bilim ve Sanayi Bakanlığı Müsteşarlığı görevinden ve komitedeki görevlerinden ayrıldığını ve “yardım alacağını” belirtti.

“Bu tamamen kabul edilemezdi, içtenlikle özür diliyorum” diyen Amos, nisan ayında da çevrimiçi görüşme sırasında kamerasını açık unutarak çıplak şekilde görülmüştü.

Amos bu olayın ardından da Twitter’dan açıklamada bulunmuştu. Meclis üyesi, koşuya gittikten sonra ofisinde kıyafetlerini değiştirirken kameranın açık kaldığını fark etmediğini söylemiş, aynı hatanın bir daha tekrarlanmayacağını belirterek herkesten özür dilemişti.

Öte yandan, Amos’un ofisindeki Kanada ve Quebec bayrakları arasında çekilen çıplak pozuysa sosyal medyada kimliği belirsiz kişilerce paylaşılmış ve tepki toplamıştı. Bu seferki olaydaysa görüntülerin hiçbiri dışarıya sızdırılmadı.