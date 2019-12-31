Dünyada 2019 böyle geçti

Güneydoğu Asya’daki aşırı yağışların yol açtığı sel ve heyelanlar, Brezilya’nın Amazon bölgesinde çıkan 72 binden fazla yangın, Irak’ta işsizlik protestolarında 450 kişinin hayatını kaybetmesi, el-Bağdadi’nin öldürülmesi ve Barış Pınarı Harekatı. İşte 2019 dünya gündemi…

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay ve Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, 17 Mart’ta Christchurch‘e gitti. Terör saldırısından sonraki ilk cuma 22 Mart’ta öğle vakti okunan ezan, Müslümanlara destek için, devlet kurumları Radyo Yeni Zelanda (RNZ) ve Yeni Zelanda Televizyonu (TVNZ) aracılığıyla canlı yayınlandı.