Dünya Sağlık Örgütü’nden Çin aşılarıyla ilgili açıklama

Dünya Sağlık Örgütü, Astrazeneca – Oxford ve Çin aşılarının acil kullanım iznini gözden geçirdiklerini açıkladı. DSÖ aşılama direktörü Kate O’Brien tarafından yapılan açıklamada, “Çin aşıları ve Astrazeneca – Oxford aşısı için acil kullanım izni sürecini inceliyoruz. Diğer aşılarla ilgili de süreci başlatıyoruz“ ifadelerine yer verildi.

Dünya Sağlık Örgütü, Astrazeneca – Oxford ve Çin aşılarının acil kullanım iznini gözden geçirdiklerini açıkladı. DSÖ aşılama direktörü Kate O’Brien tarafından yapılan açıklamada, “Çin aşıları ve Astrazeneca – Oxford aşısı için acil kullanım izni sürecini inceliyoruz. Diğer aşılarla ilgili de süreci başlatıyoruz“ ifadelerine yer verildi.

31 ARALIK’TA PFİZER-BİONTECH AŞISINA ONAY VERMİŞTİ

Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ), Pfizer-BioNTech firmasının ürettiği Covid-19 aşısının acil kullanımına onay vermişti.

DSÖ’den 2020’nin bitmesine birkaç saat kala yapılan açıklamada, Almanya’da Türk bilim insanı Prof. Dr. Uğur Şahin’in kurucu ortağı olduğu biyoteknoloji firması BioNTech’in Amerikan ilaç şirketi Pfizer iş birliğinde geliştirdiği Covid-19 aşısının acil kullanımına onay verildiği aktarılmıştı.

DSÖ Genel Direktör Yardımcısı Dr. Mariangela Simao konuya ilişkin yaptığı açıklamada “Bu, Covid-19 aşılarına küresel erişim sağlamaya yönelik çok olumlu bir adım.” değerlendirmesinde bulunmuştu.

“ÜRETİCİLERLE TEMAS HALİNDEYİZ”

Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) Sözcüsü Margaret Harris, daha önce SinoVac’ın aşısına ilişkin sorusunu cevaplamış, “Bir dizi farklı gruptan bir dizi farklı aşıyı inceliyoruz. Çin aşılarının üreticileri ve dünyanın dört bir yanındaki aşı geliştiricilerin üreticileri ile temas halindeyiz” ifadelerini kullanmıştı.

Harris, Covid-19 aşılarının kullanımına “her ülkenin kendi makamlarının karar vereceğini” vurgulayarak “Ancak insanlar çok endişeli olmamalı. Unutmayın, aynı anda çevrimiçi olarak gelen birkaç aşı adayı var. Dolayısıyla bir aşı belirli kişiler için uygun olmayabilir, ancak kendinize uygun başka bir aşı da bulabilirsiniz” değerlendirmesinde bulunmuştu.

DSÖ’nün aşıları sadece incelediğinin, bir onay makamı olmadığının altını çizen Harris, aşılara sadece ülkelerdeki aşı düzenlemelerini yapan makamların onay verebileceğine işaret etmişti.