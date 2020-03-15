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Dünya Sağlık Örgütü, Koronavirüs’e karşı uyardı

15 Mart 2020
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Dünya Sağlık Örgütü Acil Durum Programı Direktörü Dr. Michael J. Ryan, yeni tip Koronavirüs’e karşı, “Hızlı hareket etmezseniz virüs size de gelecektir, harekete geçin” uyarısında bulundu.  

Dünya Sağlık Örgütü Acil Durum Programı Direktörü Dr. Michael J. Ryan’ın Koronavirüs’ün küresel salgın ilan edildiğinde yaptığı konuşma, sosyal medyada yeniden dolaşıma girdi.

Ryan, hızlı hareket etmenin önemini vurgularken, “İletim zincirini durdurmalısınız. Toplumla derin şekilde bütünleşmelisiniz. Ve hazırlıklı olmalısınız. Harekete geçin” dedi.

Ryan’ın uyarıları şöyle:

“Ebola’dan öğrendiğimiz, hızlı hareket etmeniz gerekliliği. Virüsün arkasından gitmelisiniz. İletim zincirini durdurmalısınız. Toplumla derin şekilde bütünleşmelisiniz. Toplumun kabul etmesi çok önemli. Uyumlu olmalı, bütünsel davranmalısınız.”

Diğer sektörel etkilere bakmalısınız; okullar, güvenlik ve ekonomi. Esasında hepsi aynı derse çıkıyor. Birçok ebola salgınından sonra kariyerimde benim öğrendiğim dersler şunlar: Hızlı olun, pişmanlık duymayın! İlk hareket eden siz olmalısınız!”

Eğer hızlı hareket etmezseniz virüs size gelecektir, hazırlıklı olmalısınız. Bunu söylüyorum çünkü acil durum tepkilerindeki en büyük şeylerden birisi ve acil durum tepkisinde rol alan herhangi birisi bunu bilir. 

Hareket etmeden önce doğru olmaya çalışırsanız hiçbir zaman kazanamazsınız. Eğer iş acil duruma geldiyse mükemmeliyetçilik iyinin düşmanıdır. Hız mükemmeliyetçiliğe baskın çıkar. Şu anda toplumdaki sorunumuz şu ki herkes hata yapmaktan korkuyor.

Herkes hatanın sonuçlarından korkuyor ancak en büyük hata harekete geçmemek. En büyük hata, yanılma korkusuyla felç olmak. Bence bu, geçmişteki ebola salgınlarından öğrendiğim en büyük ders.”




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