Dünya Oto Cup’da heyecan artıyor

DÜNYA OTO CUP da zevkli ve çekişmeli maçlar ile heyecan artarak devam ediyor. DÜNYA OTO CUP da kategorilerde oynanan yarı final maçlarında alınan sonuçlar şöyle;

14 YAŞ KIZLAR – YARI FİNAL

Vera Gazi – Almira Akşahin 2/6 2/6

Girne Umut Yerebakan – Sevinç Oğan 6/1 6/0

14 YAŞ ERKEKLER – YARI FİNAL

Baran Başaran – Devin Bedevi 6/1 7/5

Recep Yalovalı – Oğuz El Erian 0/6 6/1 3/6

13+ KADINLAR – YARI FİNAL

Nadir Çınarlılı – Şengül Tilki 3/6 6/3 6/3

Ekin Karasu – Kayra Yüceer 2/6 3/6

13+ ERKEKLER – YARI FİNAL

Kaan Dönmez – Toprak Berkol 6/3 6/0

Göktuğ Gökbayrak – Rustam Sarmanov 5/7 0/6