Dünya Oto Cup’da heyecan artıyor - Havadis Gazetesi | Kıbrıs Haber
Pazar, Mayıs 21, 2023
Havadis Gazetesi | Kıbrıs Haber
Spor

Dünya Oto Cup’da heyecan artıyor

Seyda AŞAN
Seyda AŞAN
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Dünya Oto Cup’da heyecan artıyor


DÜNYA OTO CUP da zevkli ve çekişmeli maçlar ile heyecan artarak devam ediyor. DÜNYA OTO CUP da kategorilerde oynanan yarı final maçlarında alınan sonuçlar şöyle;

14 YAŞ KIZLAR – YARI FİNAL

Vera Gazi – Almira Akşahin                                    2/6 2/6

Girne Umut Yerebakan – Sevinç Oğan                  6/1 6/0

 

14 YAŞ ERKEKLER – YARI FİNAL

Baran Başaran – Devin Bedevi                              6/1 7/5

Recep Yalovalı – Oğuz El Erian                              0/6 6/1 3/6

 

13+ KADINLAR – YARI FİNAL

Nadir Çınarlılı – Şengül Tilki                                   3/6 6/3 6/3

Ekin Karasu – Kayra Yüceer                                   2/6 3/6

 

13+ ERKEKLER – YARI FİNAL

Kaan Dönmez – Toprak Berkol                               6/3 6/0

Göktuğ Gökbayrak – Rustam Sarmanov               5/7 0/6

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Tags:artıyorCupdaDünyaheyecanoto
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