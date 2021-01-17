Dünya genelinde vaka sayısı 95 milyona yaklaştı

COVID-19 verilerinin derlendiği Worldometers internet sitesine göre, dünya genelinde 2 milyon 31 bin 282 kişi hayatını kaybetti.

Vaka sayısı 93 milyon 968 bin 81’e çıkarken, virüs saptanan 67 milyon 786 bin 759 kişi sağlığına kavuştu. En fazla vaka ve ölümün görüldüğü ABD’de 24 milyon 306 bin 43 kişide koronavirüs tespit edildi, 405 bin 261 kişi ise öldü.

ABD’nin yanı sıra vaka sayıları 1 milyonu geçen ülkeler şöyle:

“Hindistan 10 milyon 558 bin 710, Brezilya 8 milyon 456 bin 705, Rusya 3 milyon 544 bin 623, İngiltere 3 milyon 357 bin 361 Fransa 2 milyon 894 bin 347, Türkiye 2 milyon 380 bin 665, İtalya 2 milyon 368 bin 733, İspanya 2 milyon 252 bin 164, Almanya 2 milyon 38 bin 645, Kolombiya 1 milyon 891 bin 34, Arjantin 1 milyon 791 bin 979, Meksika 1 milyon 630 bin 258, Polonya 1 milyon 429 bin 612, Güney Afrika 1 milyon 325 bin 659, İran 1 milyon 324 bin 395, Ukrayna 1 milyon 154 bin 692) ve Peru 1 milyon 60 bin 567.”