Dünya genelinde vaka sayısı 2 milyona yaklaştı

Dünya genelinde yeni tip corona virüs (Covid-19) salgınında vaka sayısı 1 milyon 900 bini, hayatını kaybedenlerin sayısı ise 115 bini aştı. İyileşenlerin sayısı 440 bini geçti. Fransa’da Covid-19 salgınından hayatını kaybedenlerin sayısı son 24 saatte 574 artarak 14 bin 967’ye yükseldi. Öte yandan, son 24 saatte İtalya’da 566, İran’da 111, İspanya’da 517, İngiltere’de 717, ABD’de ise bin 508 kişi yaşamını yitirdi.

Dünyada yeni tip corona virüse (Covid-19) yakalandıktan sonra iyileşenlerin sayısı 440 binin üzerine çıktı. Covid-19 görülen ülke ve bölgelerdeki yeni vakalara ilişkin verilerin derlendiği “Worldometer” internet sitesine göre, dünyada 440 bin 273 kişi virüsü yenmeyi başardı.

İyileşen vaka sayısı en fazla Çin’de görülürken, ülkede Covid-19’a yakalanan 77 bin 663 kişi sağlığına kavuştu.

Çin’den sonra en fazla vakanın iyileştiği ülkeler ise sırasıyla İspanya (64 bin 727), Almanya (64 bin 300), İran (45 bin 983), İtalya (35 bin 435), ABD (33 bin 907) ve Fransa (27 bin 718) oldu.

Dünya genelinde Covid-19 vaka sayısı 1 milyon 906 bin 892’ye ulaşırken, virüs nedeniyle 118 bin 490 kişi hayatını kaybetti. Halen tedavi gören 1 milyon 348 bin 129 aktif enfekte vaka bulunuyor.

Fransa

Fransa’da yeni tip corona virüs (Covid-19) salgını nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 14 bin 967’ye yükseldi. Sağlık Bakanlığı’ndan yapılan açıklamaya göre, virüs tespit edilen kişi sayısı son 24 saatte 4 bin 188 artarak 136 bin 779’a ulaştı.

Covid-19 nedeniyle 6 bin 821’i yoğun bakımda olmak üzere 32 bin 113 kişi hastanelerde tedavi görüyor. Hastalığı atlatan kişi sayısı ise son 24 saatte 551 artarak 27 bin 718’e çıktı.

Salgın nedeniyle son 24 saatte hastanelerde 335 ve bakımevlerinde 239 olmak üzere 574 kişi yaşamını yitirdi, ölenlerin sayısı hastanelerde 9 bin 588’e ve bakımevlerinde 5 bin 379’a ulaştı.

Böylece toplam can kaybı 14 bin 967’ye yükseldi.

Yoğun bakımda tedavi görenlerin sayısının düştüğü kaydedildi.

Fransa, dünya genelinde Kovid-19 nedeniyle en fazla can kaybının yaşandığı ve vakanın görüldüğü 4’üncü ülke konumunda bulunuyor.

Hastalığı atlatan kişi sayısı ise son 24 saatte 551 artarak 27 bin 718’e çıktı. Salgın nedeniyle son 24 saatte hastanelerde 335 ve bakımevlerinde 239 olmak üzere 574 kişi yaşamını yitirdi, ölenlerin sayısı hastanelerde 9 bin 588’e ve bakımevlerinde 5 bin 379’a ulaştı. Böylece toplam can kaybı 14 bin 967’ye yükseldi. Yoğun bakımda tedavi görenlerin sayısının düştüğü kaydedildi.

İtalya

İtalya’da corona virüs nedeniyle son 24 saatte 566 kişi hayatını kaybederken ölü sayısı 20 bini aşarak, 20 bin 465’yükseldi. Ülkede karantina önlemleri 3 Mayıs’a kadar uzatıldı.

ABD’nin ardından dünya genelinde 20 bin ölümün gerçekleştiği ikinci ülke İtalya olurken, İtalya’da toplam korona virüs vaka sayısı 159 bin 516’ya ulaştı.

ABD

New York’ta yeni tip coronavirüs (Kovid-19) nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 10 bini geçti. ABD’de koronavirüs salgınının merkezi New York’ta vaka sayısı bütün ülkeleri geride bırakırken, ölü sayısı da artmaya devam ediyor.

New York Valisi Andrew Cuomo, düzenlediği basın toplantısında, eyalette son 24 saatte 671 kişinin daha hayatını kaybettiğini ve toplam ölü sayısının 10 bin 65’e ulaştığını söyledi. Cuomo, hastaneye yatış oranlarında ve yoğun bakım ünitelerindeki hasta sayısında son birkaç gündür düşüş yaşandığını ancak ‘günde 2 bin kişinin hastanelere başvurmaya devam ettiğini bildirdi.

Vali Cuomo, salgında artış gösteren yayılma grafiğinde ise düzleşme eğilimi gözlemlendiğini ama Covid-19 salgınının kısa vadede bitecek gibi görünmediğini ifade etti.

Johns Hopkins Üniversitesinin paylaştığı verilere göre, ABD genelinde 558 bin 526 kişi Covid-19’a yakalanırken, 22 bin 154 kişi virüs nedeniyle hayatını kaybetti.

İngiltere

İngiltere’de Covid-19 salgınından hayatını kaybedenlerin sayısı son 24 saatte 717 artarak 11 bin 329’a yükseldi.

Rusya

Rusya’da Covid-19’dan son 24 saatte 2 bin 558 vaka tespit edildi. Bu artışla Rusya vaka sayısındaki en yüksek rakamı duyurmuş oldu. Ülkedeki toplam vaka sayısı ise 18 bin 328’e yükseldi. Rusya’da bu zaman kadar corona virüs kaynaklı can kaybı ise 148 olarak bildiriliyor.

İran İran’da son 24 saatte yeni tip corona virüs nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 111 artarak, 4 bin 585’e yükseldi.