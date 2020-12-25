Dünya genelinde COVID-19 vaka sayısı 80 milyona yaklaştı

Dünya genelinde Covid-19 salgınında tespit edilen toplam vaka sayısı 79 milyon 743 bini geçti. Virüs nedeniyle 1 milyon 749 bin 606 kişi hayatını kaybetti.

COVID-19 verilerinin derlendiği Worldometers internet sitesine göre, dünya genelinde vaka sayısı 79 milyon 743 bin 29’a çıkarken, virüs saptanan 56 milyon 131 bin 561 kişi sağlığına kavuştu.

En fazla vaka ve ölümün görüldüğü ABD’de 19 milyon 111 bin 326 kişide koronavirüs tespit edildi, salgın nedeniyle 337 bin 66 kişi öldü.

ABD’nin yanı sıra vaka sayıları 1 milyonu geçen ülkeler şöyle:

“Hindistan 10 milyon 147 bin 468, Brezilya 7 milyon 425 bin 593, Rusya 2 milyon 963 bin 688, Fransa 2 milyon 527 bin 509, İngiltere 2 milyon 188 bin 587, Türkiye 2 milyon 100 bin 712, İtalya 2 milyon 9 bin 317, İspanya 1 milyon 869 bin 610, Almanya 1 milyon 614 bin 326, Arjantin 1 milyon 571 bin 680, Kolombiya 1 milyon 559 bin 766, Meksika 1 milyon 362 bin 564, Polonya 1 milyon 239 bin 998 ve İran 1 milyon 183 bin 182, Peru 1 milyon 3 bin 982, Ukrayna 1 milyon bin 132.”

ABD’nin yanı sıra virüs kaynaklı can kaybı sayısının 10 bini aştığı ülkeler şu şekilde:

“Brezilya 190 bin 32, Hindistan 147 bin 128, Meksika 121 bin 172, İtalya 70 bin 900, İngiltere 69 bin 625, Fransa 62 bin 268, İran 54 bin 308, Rusya 53 bin 96, İspanya 49 bin 824, Arjantin 42 bin 392, Kolombiya 41 bin 454, Peru 37 bin 317, Almanya 29 bin 681, Polonya 26 bin 752, Güney Afrika 25 bin 983, Endonezya 20 bin 589, Türkiye 19 bin 115, Belçika 19 bin 38, Ukrayna 17 bin 395, Şili 16 bin 303, Romanya 14 bin 912, Kanada 14 bin 719, Ekvador 13 bin 977, Irak 12 bin 744 ve Hollanda 10 bin 826 ve Çekya 10 bin 776.”