Dünya genelinde covid-19 vaka sayısı 76 milyonu geçti

ABD, 17 milyon 888 bin 353 ile “en fazla vaka sayısına sahip ülke” konumunda bulunuyor.

Bu ülkeyi 10 milyon 4 bin 825 ile Hindistan, 7 milyon 163 bin 912 ile Brezilya, 2 milyon 791 bin 220 ile Rusya, 2 milyon 442 bin 990 ile Fransa, 1 milyon 982 bin 90 ile Türkiye, 1 milyon 977 bin 167 ile İngiltere, 1 milyon 921 bin 778 ile İtalya, 1 milyon 817 bin 448 ile İspanya, 1 milyon 531 bin 374 ile Arjantin, 1 milyon 482 bin 72 ile Kolombiya, 1 milyon 469 bin 991 ile Almanya, 1 milyon 301 bin 546 ile Meksika, 1 milyon 182 bin 864 ile Polonya ve 1 milyon 145 bin 651 ile İran izliyor.

Covid-19 nedeniyle dünya genelinde 1 milyon 681 bin 255 kişi yaşamını yitirdi, 53 milyon 282 bin 158 kişi de virüsü yenerek sağlığına kavuştu.