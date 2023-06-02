Dünya Çocuk Günü, cimnastikle renklendi

1 Haziran Dünya Çocuk Gününde cimnastikçiler ülkenin adeta her yerinde gösteriler sunarak kutlamalara renk ve coşku kattılar.

KKTC Cimnastik Federasyonuna bağlı kulüpler, 1. Haziran Dünya Çocuk Günü kutlamaları çerçevesinde düzenlenen etiketlerde şov yaparak törenleri daha da güzelleştirdiler.

KKTC Cimnastik Federasyonu başkanı Hasan Sapsızoğlu, cimnastikçilerin 1. Haziran Dünya Çocuk Günü kutlamalarına renk katmalarıyla ilgili şunları söyledi:

“Lefkoşa Cimnastik Kulübümüz Kızılbaş’ta Gençlik Merkezi’nde, Mesarya Yıldızları Cimnastik Kulübümüz, Mağusa’da Sivil Savunma Teşkilatı terhis gecesinde, Bodyform Cimnastik Kulübümüz Akdoğan’da, Erbulut Cimnastik Kulübümüz Lefkoşa’da Atatürk İlkokulu’nda, hünerlerini sergilediler

Çocuklarımızın gelmiş olukları seviye muhteşem olarak nitelendirilir. Bu kadar kısa sürede ada geneline yayılıp her gün farklı bir faaliyet yapabilir seviyeye gelmek büyük başarıdır. Bu güzellikleri bizlere yaşatanlara çok teşekkür ederim. Bu gurur hepimizindir.

Başta çocuklarımızı, ailelerimizi, antrenörlerimizi, kulüp başkanlarımızı ve emeği geçen herkesi kutlarız.”