Basın, Meclis’i yendi - Havadis Gazetesi | Kıbrıs Haber
Cuma, Haziran 2, 2023
Havadis Gazetesi | Kıbrıs Haber
Spor

Basın, Meclis’i yendi

Hasan Düzgün
Hasan Düzgün
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Basın, Meclis’i yendi

Basın mensuplarının oluşturduğu takım ile KKTC Cumhuriyet Meclisi Futbol Takımı, dostluk maçında karşılaştılar.

Lefkoşa Dereboyu’ndaki çim sahada oynanan Basın – Meclis maçını gazeteci Hüseyin Ekmekçi yönetti. Keyifli geçen maçın ilk devresinde daha etkili olan Basın Takımı forvette özellikle Serhat İncirli’nin iyi oyunuyla devreyi Meclisi Takımı karşısında 4 – 0 önde tamamladı.


İkinci devrede eksik oynamasına rağmen Meclisi Takımı oyunda dengeyi kurarken, pozisyonlardan ve 1 penaltı vuruşundan yararlanamadı. Bu devrede karşılıklı birer gol atılınca maç 5 – 1 Basın Takımı üstünlüğünde sona erdi.

 

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Tags:Basın – Meclis maçıKKTC Cumhuriyet Meclisi futbol takımı
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