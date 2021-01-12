Dün 7,50’i aşan dolar/TL’de bugün nasıl başladı?

Bugün piyasaların takip edeceği çok önemli bir veri öne çıkmıyor. Küresel piyasalarda koronavirüs gelişmeleri ve ABD’de Başkan Donald Trump’un azil süreci ile ilgili gelişmeler izlenmeye devam ediyor.

Dün küresel çapta gelişmekte olan para birimlerinin yaşadığı değer kayıplarından etkilenen Türk Lirası dolar karşısında yüzde 2’nin üzerinde değer kaybetmişti. 7,50’nin üzerine kadar çıkan dolar/TL, bugün 7,47-7,48 bandında değerleniyor. Dün 9,15’e dayanan euro/TL ise bugün 9,08 düzeyinde.

Piyasaların gözü Trump’ın azil sürecinde

ABD Kongresi’ne yönelik saldırının ardından Temsilciler Meclisi bugün Trump’ın görevden alınması talebiyle 25’inci maddenin işletilmesini oylayacak. Çarşamba günü de Başkan Trump’ın azledilmesinin görüşülmesi bekleniyor.

ABD’nin seçilmiş Başkanı Joe Biden, göreve başlamasının ardından ilk önceliğinin teşvik paketi olacağını söyledi. Başkan, teşvik paketinin büyüklüğünü Perşembe günü duyuracaklarını da bildirdi.