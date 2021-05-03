Dumlupınar ve Ercan bölgelerinde yangın

Ercan bölgesinde Devlet Üretme Çiftliğinin güney kısmındaki arazide, bu sabah çıkan yangın sonucu 400 metre karelik alan içerisindeki kuru otlar yandı.
Polisten verilen bilgiye göre, saat 12:00 sıralarında Lefkoşa’da Dumlupınar bölgesinde Azeri Sokak üzerinde meydana gelen bir diğer yangında ise yaklaşık 500 metre karelik alan içerisindeki kuru otlar, molozlar, eski araba parçaları, bir elektrik direği ile 4 ayrı eve ait su sayaçları ve plastik sulama hortumları yandı.
Her iki yangın itfaiye ekiplerinin müdahalesi ile söndürüldü.
Ercan bölgesinde Devlet Üretme Çiftliğinin güney kısmındaki arazide, bu sabah çıkan yangın sonucu 400 metre karelik alan içerisindeki kuru otlar yandı.