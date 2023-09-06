DÜÇ, kasaplık kuzu, damızlık dışı koç ve damızlık dışı kasaplık koyun satışı yapılacağını duyurdu

Devlet Üretme Çiftlikleri Dairesi, kasaplık kuzu, damızlık dışı koç ve damızlık dışı kasaplık koyun satışının yapılacağını açıkladı.

Daire’den yapılan yazılı açıklamada, tekliflerin en geç 15 Eylül Cuma günü saat 11.00’e kadar Şht. Tğm. Doğuş Uran Devlet Üretme Çiftliği’ndeki teklif kutusuna atılması gerektiği kaydedildi.

İhaleyi kazananların en geç 22 Eylül Cuma gününe kadar hayvanları almak zorunda olduğu vurgulanan açıklamada, 22 Eylül Cuma günü mesai bitimine kadar hayvanların alınmaması durumunda İhale kararının iptal edileceği belirtildi.

Şht. Tğm. Doğuş Uran Devlet Üretme Çiftliğinde 40 baş kasaplık kuzu, 4 baş damızlık dışı kasaplık koç ve 9 baş damızlık dışı kasaplık koyunun kapalı zarf yöntemi ile canlı ağırlık üzerinden satılacağı kaydedilen açıklamada, taban fiyatlarının kuzu 135 TL/Kg, Koç 100 TL/Kg ve Koyun 95 TL/Kg olarak belirlendiği belirtildi.

Açıklamada, tekliflerin KDV’siz olarak verileceği ve idarenin herhangi bir teklifi kabul etmek zorunda olmadığı kaydedildi.

Ödemelerin peşin (nakit) veya banka teminatlı çekle yapılacağı kaydedilen açıklamada, kasaplık satışına sunulan hayvanların ilgili çiftlikte görülebileceği belirtildi.