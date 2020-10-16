DSÖ’den Avrupa’ya koronavirüs uyarısı: Tedbirler gevşetilirse ocak ayında ölüm oranları 5 kat artabilir

Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) Avrupa Direktörü Dr. Hans Kluge, Cenevre’de düzenlediği sanal basın toplantısında, koronavirüs vakalarının sürekli artması nedeniyle Avrupa’da birçok ülkede uygulanmaya başlayan kısıtlayıcı önlemlerin “kesinlikle gerekli” olduğunun altını çizdi.

Avrupa’da salgının başlangıcından bu yana haftalık en yüksek vaka sayısının (700 bin) kaydedildiğini anımsatan Kluge, toplam vaka sayısının sadece 10 gün içerisinde 6 milyondan 7 milyona fırladığını ve kıta genelinde günlük ölüm rakamlarında bin sınırının aşıldığına dikkati çekti.

“Salgına karşı orantılı ve hedeflenmiş bir mücadele yürütülmeli”

“Salgın, gidişatı kendi başına tersine çevirmeyecek. Bunu biz başaracağız.” diyen DSÖ Direktörü Kluge, pandeminin Avrupa’da patlak verdiği ilk aylarda olduğu gibi ülkelerin tamamen kapatılmasına (olağanüstü hal uygulamaları) karşı olduğunu, bunun yerine salgına karşı “orantılı ve hedeflenmiş bir mücadele yürütülmesi” gerektiğini ifade etti.

Kluge, Avrupa’nın, artan vaka sayılarını engellemek için ekonomilerin kapatmaya zorlandığı mart ortası senaryosuyla karşı karşıya olmadığının altını çizerek, “Nisanda zirve noktasına kıyasla günde 2-3 kat daha fazla vaka kaydetmemize rağmen, 5 kat daha az ölüm gözlemliyoruz” şeklinde konuştu.

“Önlemler gevşetilirse, ocak ayında ölüm oranları nisana göre 4-5 kat artabilir”

Ülkelerin salgın nedeniyle “kapatılması” yerine, önlemlerin sıkılaştırılması çağrısında bulunan Kluge, sözlerini şöyle sürdürdü:

“Önlemleri sıkılaştırmak için hiçbir zaman çok geç değil. Ancak elbette kesinlikle endişeliyiz. Kısıtlayıcı tedbirlerin hızlandırılmasının tam zamanı. Ama, tam karantina (sokağa çıkma yasağı) en son çare olmalı. Neyin yapılabileceğini ve nelerin yapılması gerektiğini mart ayına göre çok daha iyi biliyoruz.”

Tam karantinaya karşı çıkan Kluge, salgına karşı önlemlerin gevşetilmesi durumunda ise ölüm oranlarının ocak ayında geçen nisan ayına göre 4-5 kat artabileceği uyarısında bulundu.

Artan vaka sayıları fazla test yapılmasından kaynaklı

“Virüsün değişmediğini, daha fazla veya daha az tehlikeli hale gelmediğini” aktaran Kluge, artan vaka sayılarının en önemli nedenlerinden birinin de gençler arasında daha fazla test yapılması olduğunu söyledi.

Kluge, ölüm oranlarındaki düşüşte ise test sayılarındaki artışın etkili olduğunu kaydetti.