Çit makası çaldığı için müebbete mahkum edilen siyahi 23 yıl sonra tahliye edildi

ABD’nin Louisiana eyaletinde, çit makası çaldığı için ömür boyu hapse mahkum edilen siyahi adam, şartlı tahliye edildi.

Fair Wayne Bryant, Louisiana Yüksek Mahkemesi’nin tahliyesini reddetmesinden sadece birkaç ay sonra eyaletin şartlı tahliye kurulu tarafından serbest bırakıldı.

Mahkeme başkanı Bernette Johnson, ret kararına karşı çıkmış ve Bryant’ın hüküm giydiği mükerrer suçlu yasasının, Jim Crow dönemi yasalarının “modern tezahürü” olduğunu yazmıştı.

63 yaşındaki Bryant, Shreveport, Louisiana’da bir lojmanın araba garajında hırsızlık yaptığı için 1997’de hapse atıldı.

Shreveport Times’ın haberine göre, üç kişilik şartlı tahliye kurulu, Bryant’ın dördü ağır suç olmak üzere 22 tutuklama ve 11 mahkumiyet kararı içeren bir sicili olduğunu öğrendi.

Bryant’ın duruşmada “Uyuşturucu sorunum vardı” dediği belirtildi.

Ama, bu sorunu tanıyabileceğim ve bu sorunda bana yardımcı olması için Tanrı’yla sürekli iletişim halinde olabileceğim 24 yıl geçirdim.

Şartlı tahliyesinin koşulları arasında, Adsız Alkolikler’e gitmek, gece sokağa çıkma yasağına uymak ve kamu hizmetinde bulunmak yer alıyor.

Louisiana Parole Project’ten (Şartlı Tahliye Projesi) Andrew Hundley, panel üyelerine “Hiç sahip olmadığı bir destek sistemine sahip” dedi.

American Civil Liberties Union’ın (Amerikan Sivil Özgürlükler Birliği) Louisiana başkanı, oybirliğiyle alınan kararı memnuniyetle karşıladı.

İcra direktörü Alanah Odoms, “Şimdi, Yasama Meclisi’nin bu haksız cezalara izin veren mükerrer suçlu yasasını yürürlükten kaldırması ve eyaletteki bölge savcılarının küçük suçlar için aşırı cezalar aramayı derhal bırakması zorunlu” dedi.