DünyaSürmanşet

DSÖ’den Avrupa’da çocuklar için covid-19 uyarısı

8 Aralık 2021
DSÖ covid-19 çocuk vaka





Dünya Sağlık Örgütü’nün (DSÖ) Avrupa ofisi, kıtada görülen corona virüs vakaları ile ilgili açıklamada bulundu. DSÖ Avrupa bölge direktörü Dr. Hans Kluge, 5 ila 14 yaş grubundaki çocukların bölgede bildirilen en yüksek Covid-19 enfeksiyonu oranlarını oluşturduğunu söyledi.



Etiketler
8 Aralık 2021


Başa dön tuşu