Almanya’nın başbakanı resmen Olaf Scholz oldu

Oylamada 303 “hayır” oyu kullanılırken, 6 milletvekili çekimser kaldı. 3 oy da geçersiz sayıldı.



Böylelikle başbakan seçilen 63 yaşındaki Scholz, Cumhurbaşkanlığı konutu olan Bellevue Sarayı’na giderek Cumhurbaşkanı Frank-Walter Steinmeier’den atama belgesini alacak ve tekrar Federal Meclis’e dönerek yemin edecek.



Görev süresini tamamlayacak olan Angela Merkel, milletvekili olmadığı için oylamayı tribünden izledi. Merkel, Meclis Başkanı Bas tarafından selamlanmasının ardından milletvekilleri tarafından alkış aldı.

Tribünde ayrıca eski Cumhurbaşkanı Joachim Gauck, eski Başbakan Gerhard Schröder ve Scholz’un eşi Britta Ernst, babası Gerhard Scholz, annesi Christel Scholz ile kardeşleri Jens ve Ingo Scholz yer aldı.

Yeni tip corona virüs (Covid-19) önlemleri kapsamında milletvekilleri Genel Kurulda maske taktı. Aşı olmayan milletvekilleri için de tribünde yer ayrıldı.



Scholz, Mecliste yemin ettikten sonra kabinenin yeni üyeleriyle Bellevue Sarayı’na gidecek, yeni bakanlar Steinmeier’den atama belgelerini alacak ve ardından yeniden Meclise dönecek.



Bakanlar burada yemin ettikten sonra resmen göreve başlayacak.



Scholz, 2007-2009 yıllarında Çalışma ve Sosyal İşler Bakanı, 2011-2018 yıllarında Hamburg Eayleti Başbakanı ve 2018-2021 yıllarında Başbakan Yardımcısı ve Maliye Bakanlığı yapmıştı.

OLAF SCHOLZ KİMDİR?

Alman siyasetçi Olaf Scholz, 14 Haziran 1958 tarihinde dünyaya geldi. 63 yaşındaki siyasetçi, Osnabrück’te doğdu.



Alman Parlamentosu Bundestag’a ilk kez 1998’de giren Scholz, 2011-2018 arasında Hamburg Belediye Başkanlığı yaptı.



Almanya’da Sosyal Demokrat Parti’nin Şansölye adayı Olaf Scholz, konuşmalarına duygu katmadığı ve monoton açıklamalar yaptığı gerekçesiyle, ‘Scholzomat’ lakabıyla anılıyordu. Lakabı, ‘Scholz’ ile ‘Otomat’ kelimelerinin birleştirilmesiyle oluşturulan bir kelimedir.



Olaf Scholz, aynı zamanda iş hukuku konusunda uzman bir avukat.



2019’da genel başkanlık yarışını kaybeden Scholz, Sosyal Demokrat Parti içinde üst düzey görevlerde bulundu.

2018’den beri Başbakan Yardımcısı ve Maliye Bakanı olan Olaf Scholz, Alman ekonomi tarihindeki en büyük finansal skandallardan biri olan Wirecard nedeniyle oldukça eleştirildi. Şirketin bilançosundaki 1,9 milyar euroyu aşkın paranın kaybolduğu ortaya çıktı. Scholz’un bakanlığına rapor veren Federal Mali Denetleme Kurumu bu kayıptan habersizdi. Scholz, seçimlere bir hafta kala da Federal Meclis Maliye Komisyonu’nda bakanlığıyla ilgili yürütülen soruşturmaya dair soruları yanıtladı ve kara parayla mücadele çalışmalarını savundu.

Almanya’da pandemi nedeniyle sıkıntı yaşayan şirketlere, kredi ve mali desteği yıl sonuna kadar uzatmayı vaat etti. Fransa ile birlikte Scholz, AB’nin 750 milyar euroluk pandemi kurtarma fonunun da baş mimarıydı. Aynı zamanda Covid’le mücadeledeki rolü, ona övgü ve puan kazandırdı.



Anketlerde en sevilen sosyal demokrat siyasetçi çıktığı için 2020’de başbakan adayı gösterildi.



Sosyal Demokrat Parti’nin şansölye adayı, anketlere göre Merkel’in ardından ülkede en çok güvenilen ikinci siyasetçi.



Scholz’un, Başbakan Merkel’in tutumunu ve tavrını kopyaladığı yorumları yapılıyor. Bir Alman gazetesine Merkel gibi parmaklarının uçlarını birleştirerek poz vermesi bu algıyı güçlendirdi.



Almanya’da asgari saat ücretini 12 euroya çıkarma sözü veren Scholz, sosyal adalet söylemleriyle de dikkat çekti. İşçi haklarının güçlendirilmesi ve iklim korumada etkili önlemler alınmasını hedefliyor.