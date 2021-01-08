DSÖ kabul etti: Koronavirüsün mutasyonu orijinalden daha hızlı yayılıyor

Dünya Sağlık Örgütü’nün (DSÖ) Kovid-19’la mücadele ekibinin lideri Maria Van Kerkhove, bugünkü basın toplantısında, koronavürüsün yeni mutasyonunun orijinalden daha hızlı yayıldığını belirterek İngiliz doktorlarının gerçekleştirdiği modellemelerden elde edilen verileri gösterdi.

Kerkhove, “Bu veriler, üreme katsayısının 1.1’den 1.5’e yükseldiğini gösteriyor” ifadesini kullandı.

Ancak ellerindeki enformasyonun, virüsün “selefi” ile aynı şekilde yayıldığını gösterdiğini kaydeden DSÖ uzmanı, dolayısıyla mücadele yöntemlerinin de aynı olduğunu söyledi.

İletim zincirini kırmak için daha sıkı çalışmaya ihtiyaç olduğunun altını çizen Kerkhove, ancak paralel olarak orijinal Kovid-19’un dolaşmaya devam etmesinin bu süreci zorlaştırdığını da sözlerine ekledi.

DSÖ yetkilisi ayrıca yeni türün daha tehlikeli olduğunu gösteren tek bir kanıta sahip olmadıklarını söyledi.