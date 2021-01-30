DSÖ ekibi, Wuhan’daki çalışmalarına başladı

DSÖ heyeti, sahadaki ilk incelemesi için, salgının ilk günlerinde hastaların tedavi edildiği Hubey Çin ve Batı Tıbbı Bütünleşik Bölge Hastanesini ziyaret etti. Heyet, ziyaret öncesinde Liang Vannian başkanlığıdaki Ulusal Sağlık Komisyonu heyetiyle bir araya geldi.

DSÖ uzmanları, ilerleyen günlerde ilk vakaların ortaya çıktığı Huanan Deniz Ürünleri Gıda Pazarı ile COVID-19 salgını öncesinde koronavirüsler üzerine çalışmaların yapıldığı Wuhan Viroloji Enstitüsünde incelemeler yapmayı planlıyor.

DSÖ heyeti 14 günlük karantinaya alınmıştı

ABD, Avustralya, Almanya, Japonya, İngiltere, Rusya, Hollanda, Katar ve Vietnam’dan uzman ve araştırmacılardan oluşan heyet, 14 Ocak’ta özel uçakla kente gelmişti.

Kente vardıktan sonra 14 günlük karantinaya alınan heyet, bu süreçte Çinli yetkililerle çevrim içi toplantılarla bilgi alışverişi yapmıştı.

DSÖ heyeti, ilk olarak ocak başında Çin’e gitmiş ancak Pekin yönetiminin geçerli vizeler alınmadığı uyarısını yapmasının ardından geri dönmek zorunda kalmıştı.

İlk kez Wuhan’daki gıda pazarında görülmüştü

Dünya, COVID-19 salgınından ilk kez, Çin’in, 31 Aralık 2019’da Hubey eyaletine bağlı Wuhan kentinde “kaynağı bilinmeyen gizemli solunum yolu hastalığı”nın ortaya çıktığını DSÖ’ye bildirmesiyle haberdar olmuştu.