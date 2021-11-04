DSÖ alarm verdi: Avrupa’da yarım milyon ölüm görülebilir

Dünya Sağlık Örgütü’nün Avrupa’daki üst düzey yetkilisi, Avrupa’nın pandeminin merkez üssüne geri döndüğünü ve şubat ayına kadar yarım milyon COVID-19 ölümü daha görebileceğini söyledi.
Avrupa bölge ofisi başkanı Hans Kluge, düzenlediği basın toplantısında, “Avrupa bölgesindeki 53 ülkede mevcut bulaşma hızı ciddi endişe verici” dedi.
DSÖ verilerine göre, COVID-19 hastalarının hastaneye yatışları sadece bir hafta içinde iki kattan fazla arttı.
Kluge, daha bulaşıcı Delta varyantı nedeniyle rekor seviyelere yaklaşan vakalarla Avrupa’nın bir yıl önce olduğu gibi koronavirüs pandemisinin merkez üssüne geri döndüğünü itiraf etti. “Aradaki fark, daha fazlasını bildiğimiz ve daha fazlasını yapabileceğimizdir” dedi.
Ancak, sağlık görevlilerinin virüsle mücadelede edindiği deneyime rağmen, güvenilir tahminler kıtanın 1 Şubat’a kadar yarım milyon COVID-19 ölümü daha” görebileceğini öne sürüyor .
Almanya’da günlük vaka sayısında rekor
Robert Koch Enstitüsünden (RKI) yapılan açıklamaya göre, Almanya’da son 24 saatte 33 bin 949 kişiye COVID-19 tanısı konuldu. Böylelikle bu sayı RKI tarafından salgının başından beri rapor edilen en yüksek günlük vaka sayısı oldu. Daha önce 18 Aralık 2021’de 33 bin 777 ile en yüksek sayı tespit edilmişti.
Almanya’da toplam vaka sayısı 4 milyon 672 bin 368’e yükseldi.
Son 24 saatte COVID-19 kaynaklı olarak 165 kişinin yaşamını yitirmesiyle toplam can kaybı sayısı da 96 bin 192’ye çıktı.
Ülkede dün 146,6 olarak kaydedilen haftalık 100 bin kişide görülen yeni vaka sayısı, bugün 154,5’e yükseldi.
Almanya Sağlık Bakanı Jens Spahn, dün düzenlediği basın toplantısında, vaka sayılarındaki artışa dikkati çekerek, halkı aşı olmaya ve tedbirlere uymaya çağırmıştı.
Fransa’da acil servisler hizmet veremeyecek duruma geldi
Fransız basınındaki haberlere göre, Var bölgesinden Haut-Rhin bölgesine kadar çok sayıda devlet hastanesi, kaynak eksikliği ve personel yetersizliği nedeniyle kriz yaşıyor.
Acil servis bölümlerinin kapılarını kapatan kamu hastanelerinin bir kısmında, sadece çok acil olan bazı vakaların kabulüne izin veriliyor.
Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını kaynaklı hasta yoğunluğu nedeniyle hastanelerdeki hasta bakıcılar başta olmak üzere personellerin çoğu, bu servislere yönlendirildi. Buna ek olarak personel yetersizliği ile kaynak kıtlığı bu krizi daha da derinleştirdi.
Kriz yaşayan hastanelerden Rennes Üniversitesi Hastanesinin acil servisi, birkaç haftadır hasta yoğunluğu ve personel eksikliği nedeniyle sorun yaşıyor. Hastane çalışanları, eksiklik nedeniyle hastalara gerekli bakımı yapamayacakları konusunda yetkilileri uyardı.
Toulon, Frejus ve Brignoles şehirlerindeki çok sayıda hastane, acil servislerini kısmi ya da tümden hizmete kapatmak durumunda kaldı.
Ülkedeki Laval Hastanesi acil servisi 4 gecedir kapalı, Givor Hastanesinin acil servisi ise geceleri 30 Kasım’a kadar hizmet veremeyecek. Birçok hastanedeki acil servislerde de sadece gündüz belli saatlerde kısmi hizmet verilebilecek.
Hastalar başka yerlere sevk ediliyor
Var bölgesindeki Draguignan Merkez Hastanesinde acil servis bölümü, kriz nedeniyle 29 Ekim’den itibaren en az beş hafta boyunca geceleri kapalı kalacak.
Birçok bölgede de bazı hastaneler, mevcut hastalar ile yeni gelenleri farklı bölgelere yönlendirmek zorunda kalıyor. Çoğu hastanede acil servislerin yıl sonuna kadar hizmet vermeyeceği ifade ediliyor.
Liberasyon gazetesine göre, Fransa genelinde büyük hastanelerin çoğunda acil servislerdeki 5 yataktan 1’i hizmete açık durumda.
Bilim Kurulu Başkanı Jean-François Delfraissy’nin 5 Ekim’de yaptığı araştırmada, ülkede hemşire, doktor ve sağlık çalışanı eksikliği nedeniyle devlet hastanelerinde yatakların en az yüzde 20’sinin kaldırıldığı ortaya çıkmıştı.
Hükümetin krizi gidermek için çözüm arayışında olduğu ifade ediliyor.
Daha önce olduğu gibi halihazırda da kamu hastanelerindeki yoğunluk ve kaynak eksikliği, yorgun ve yıpranmış durumdaki sağlık personellerini kurumlarından istifaya yöneltiyor.
Başta sağlık çalışanları ve sendikalar, sağlık krizini iyi yönetemediği ve bu duruma sebep olduğu gerekçesiyle hükümeti eleştiriyor.
Öte yandan acil servis krizinin, hastanelerdeki diğer servisleri de olumsuz etkilediği belirtiliyor.