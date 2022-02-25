Dr. Okan Dağlı’ya Türkiye’ye giriş yasağı

Federal Kıbrıs İnisiyatifi, Mağusa İnisiyatifi aktivistlerinden ve CTP eski milletvekili ülkemizin tanınmış doktorlarından Okan Dağlı, Türkiye’ye giriş yasağı olduğu gerekçesiyle bugün sabah gittiği İzmir havaalanında alıkonuldu ve ilk uçakla KKTC’ye geri gönderildi.

Eşi, DAÜ öğretim Üyesi Ulaş Dağlı ile bu sabah Ercan Havaalanından İzmir’e uçan Okan Dağlı, İzmir Havaalanı polisi tarafından ‘Türkiye’ye giriş yasağı’ olduğu gerekçesi ile tutuklandı ve havaalanı hücresine kondu. Dr. Dağlı Ercan’a sefer yapan ilk uçağa bindirilip gönderildi.

Dr. Dağlı’ya yönelik bu yasak infial yarattı.