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Dr. Erden Aşardağ, Başbakanlık Covid-19 Koordinasyon Komitesi’nden istifa etti

11 Nisan 2020

İç hastalıkları uzmanı Doktor Erden Aşardağ, Başbakanlık Covid-19 ile Mücadele Koordinasyon Konseyi’nden istifa ettiğini açıkladı. Aşardağ’ın açıklaması şöyle;

“Değerli ilgili kurumlar ve halkımız

Bilindiği üzere covid-19 pandemisi ülkemizi etkilemeye başladıktan sonra tüm ilgili paydaşlar, sağlık bakanlığı  ve   devlet  kurumları  pandemiyi  kontrol  altına almak için var  gücüyle savaşmaya  başlamıştır. Bunun üzerine paydaşlar arasında koordinasyonu   sağlamada yardımcı olacak ve önemli tıbbı konularda, bu konuların çözümünde ilgili  bilimsel çalışmalar  yapan ve komitelerin kararlarını yürütmede olan başbakanlık,  sağlık bakanlığı ve bakanlar kuruluna  ileten bir Başbakanlık Covid-19 ile mücadele  Koordinasyon  konseyi kurulmuştur. Günümüze kadar aktarılan problemlerin çözümü konusunda aktif olarak görevlerini yapmıştır.

Toplumun izolasyonlarının ne şekilde yavaş yavaş kaldırılması ve basamak basamak yumuşatılması konusu tüm ülkenin  gündemindedir. Net olarak açıklama isterim ki basında yer alan ve İzlanda modeli diye adlandırılan-15 bin tetkik kiti ile biz bunu 5 günde çözeriz ön görüsü- bizim kurulda  tartışılan ve karara  bağlanan bir öneri  değildir. Bu öngörü kişisel ve kurulu bağlamayan bir öngörüdür. Bu  konuda alınmış  bir  karar olmamasına  rağmen bütün kurulun  aldığı bir karar  gibi basına ve  kamuoyuna yansıtılması Koordinasyon kurulu  üyesi olarak beni  derinden üzmüş ve komisyondaki  görevimi tekrar   gözden  geçirmek  durumunda  bırakmıştır.

Bu  tür  ciddi sonuçları  olabilecek modellerin tatbiki tüm paydaşların geniş  katılımı ile KKTC Sağlık bakanlığı  bünyesinde  bilim insanlarının  katkıları ile planlanmalıdır. Bu problemin çözümü için tüm  donanımları olan bilim insanlarımız ve  hekimlerimiz  mevcuttur.

Başbakanlık koordinasyon  konseyinin  görev yetki ve sorumluluklarında  sapma oluşmuştur. Bu  konseydeki   görevimden istifa  ettiğimi  ve  bundan sonra  bu  konseyin alacağı kararların şahsen hiçbir şekilde beni bağlamayacağını ve insanlarımızın mutluluğu ve sağlığı için  Covid-19  savaşına  sessiz bir şekilde aktif olarak  devam edeceğimi kamuoyuna   duyururum.”

 

 

 

 

 

 

 



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