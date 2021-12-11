Dr. Asit: Pandemi sürecinde gerçekleşen sahte haberlere dikkat edilmeli

Girne Amerikan Üniversitesi (GAÜ) İletişim Fakültesi Dijital Pazarlama ve Sosyal Medya bölüm başkanı Yrd. Doç. Dr. Gülay Asit, pandemi döneminde ortaya çıkan sahte haberlerle ilgili bazı açıklamalarda bulunurken konuyla ilgili yapılan bazı önemli araştırmalara değindi.

Yrd. Doç. Dr. Asit, pandemi döneminde hayatımıza dahil olan ‘Infodemi’ kavramı ile ilgili açıklamalarda bulunarak, “İlk kez BM Genel Sekreteri António Guterres tarafından ortaya çıkan Infodemi kavramının pandemi zamanında doğruluğu henüz gerçekleşmemiş yanlış haberler şeklinde olduğunu söyleyebiliriz. Infodemi sosyal medyadaki pandemi ile ilgili olan bilgi kirliliğidir. Bunlar geçerli bir savı olmayan, kanıtı bulunmayan bilgilerdir. Bu yanlış bilgileri normal hayat süren insanların yanı sıra siyasetçiler, bilim insanları da paylaşmaktadırlar.”

“Söz konusu haberleri paylaşan kişilerin motivasyonuna gelecek olursak, Nijerya’da yapılmış ilgi çekici araştırma sonuçları var. Araştırma 1225 kişi ile yapılmış ve bu az bir sayı değildir. Bu haberler hangi motivasyon ile oluşturuluyor ve yayılıyor sorusu sorulmuş. Sonuçta şuna ulaşılmış ki; en büyük motivasyon fedakârlık. Yani tam anlamı ile altürizm şeklinde geçiyor.”

Yrd. Doç. Dr. Asit açıklamasının devamında, “Araştırmada, Infodemi de sosyal medyanın etkisinin ne olduğu sorusu sorulmuş ve sonuç olarak sosyal medyanın olumsuz etkisinin çok yüksek olduğunu belirtmiş. İspanya’da yapılan araştırmada ise yanlış haberlerin çok yüksek olduğu platform Twitter olarak ön plana çıkmış. Covid-19 pandemisinden sonra özellikle infodemi ile birlikte bunlar daha da artmıştır. Türkiye’de bazı platformlarda bu yanlış haberlerin %67’den fazlası Covid-19 ile ilgili haberler olduğu ortaya çıkmıştır. Aynı zamanda diğer ülkelerin birçok yerinde yapılan araştırmaya göre yanlış haberlerin çoğunun Covid-19 ile ilgili olduğu tespit edilmiş ve bunların her ne kadar diğer kitle iletişim araçlarıyla yayıldığı bilinse de genellikle sosyal medya aracılığı ile yayıldığını belirtmiştir” dedi.

Asit, infodemi ile ilgili dikkat edilmesi gereken noktalara da vurgu yaparak, kişilerin haber doğrulama programları ile haber içeriğini teyit etmeleri gerektiğini belirtti. Asit, “Ayrıca Dünya Sağlık Örgütü sayfası gibi doğru kaynaklara yönelmeleri önemlidir ve ebeveynlerin medya okur yazarlığı konusunda bilinçli olması gerekmektedir. Çocuklarımızı ve gençlerimizi bu konuda bilinçlendirmek oldukça önemli bir konudur ve bununla ilgili çalışmalar yapılmalıdır” şeklinde konuştu.