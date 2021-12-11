DAÜ Eğitim Fakültesi, Temel Eğitim Bölümü yeni öğrencileri ile tanıştı

Doğu Akdeniz Üniversitesi (DAÜ) DAÜ Eğitim Fakültesi, Temel Eğitim Bölümü Öğretim Üyeleri ile 2021-2022 Akademik Yılı’nda Okul Öncesi Öğretmenliği ve Sınıf Öğretmenliği programlarına başlayan öğrenciler, 6 Aralık 2021 Pazartesi günü düzenlenen tanışma etkinliğinde bir araya geldiler.

Olanaklar Tanıtıldı

DAÜ Eğitim Fakültesi, Temel Eğitim Bölümü’nün aralarına katılan yeni öğrencilere her yıl bir “Hoş Geldiniz” etkinliği düzenlediğini belirten Bölüm Başkanı Prof. Dr. Ayşe Işık Gürşimşek, bunun öğrencilere DAÜ aidiyeti kazandırmak açısından önemli bir başlangıç olduğunu belirtti. Temel Eğitim Bölümü Okul Öncesi Öğretmenliği Programı’nın AQAS akreditasyonuna sahip olduğunu vurgulayan Prof. Dr. Gürşimşek, öğretmen adaylarının çağın gerektirdiği çağdaş öğretmen yeterliklerini kazanabilmeleri için DAÜ’nün ve Eğitim Fakültesi’nin kendilerine sunduğu olanakların öğrencilere tanıtıldığını ifade etti.

Samimi bir havada gerçekleşen etkinlikte, öğretim üyeleri öğrencilere öğretmenlik mesleği ve DAÜ’de kendilerini geliştirme fırsatları konularında önemli mesajlar iletirken, öğrenciler çeşitli konulardaki sorularına yanıt buldular. Etkinlik sonunda öğrencilere Temel Eğitim Bölümü tarafından hazırlanan Öğrenci El Kitabı dağıtıldı.