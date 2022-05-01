Kıbrıslı Türklerin ilk Kulak Burun ve Boğaz Uzmanı Dr. Ali Niyazi Fikret hayatını kaybetti.

61 yıldır hekimlik yapan 93 yaşındaki Fikret’in ölümü, sevenlerini yasa boğdu.

1929 Larnaka doğumlu olan Dr. Ali Niyazi Fikret, 1977’den beri Lefkoşa’nın Köşklüçiftlik bölgesinde yaşadığı evinin bir kısmını klinik olarak kullanıyordu ve 45 yıllık hemşiresi Halide Bardak’la her gün 3-4 saatini burada geçiriyor, hastalarını muayene ediyordu.

Fikret’in mesleki yaşamı boyunca edindiği tüm KBB aletleri, 1958’den beri takip ettiği tıp dergileri, büyük amcasından kalan asırlık kitaplar ve fotoğraflar da bu klinikteydi.