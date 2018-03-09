DP Kadın Örgütü’nden bir heyet Merkezi Cezaevi’ni ziyaret etti

Demokrat Parti (DP) Kadın Örgütü’nden bir heyet, 8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar Günü dolayısıyla Merkezi Cezaevi’ni ziyaret etti.

Maliye Bakanı Serdar Denktaş’ın eşi Müge Denktaş başkanlığında gerçekleştirilen ziyarette, Merkezi Cezaevi’ndeki kadın gardiyanlar, kadın çalışan ve kadın mahkumlarla sohbet edildi. Ziyaret sırasında, Müge Denktaş tarafından hazırlanan tatlı ve tuzlu yiyecekler de ikram edildi.

DP’den verilen bilgiye göre, Müge Denktaş, ziyarette yaptığı konuşmada “8 Mart Dünya Kadınlar Günü münasebetiyle cezaevindeki kader kurbanı kadın mahkumlarımızı, ağır yük altında çalışan kadın gardiyanlarımız ve personelimizi ziyaret ediyoruz” dedi.

Müge Denktaş, bir ülkenin medeniyet seviyesinin kadına verdiği değerle ölçüldüğünü belirterek, kadınların gününü kutladı.