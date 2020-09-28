Dövmeleri yüzünden anaokulundaki işinden oldu

8 yıl önce ‘geçirdiği varoluşsal krizin’ ardından yaklaşık olarak 460 saatini dövmeci iğnesinin altında geçiren ilkokul öğretmeni Sylvain Helaine’nin, bir ailenin “Oğlumuz kabus görmeye başladı” demesinin ardından anaokulunda ders vermesine son verildi.

Fransa’da neredeyse vücut ve yüzünün tamamına hatta diline dövme yaptıran, ameliyatla göz akını dahi siyaha çeviren bir anaokulu öğretmeni, bir ailenin şikayeti üzerine anaokulu çocuklarına eğitim vermektenSylvain Helaine alıkonuldu.

6 yaştan büyük öğrencilere ders vermeye devam eden 35 yaşındaki Sylvain Helaine, kendisini ilk defa gören öğrencilerin ilk şoku atlattıktan sonra ‘dış görünüşün ötesini’ gördüğünü söyledi.

‘Uzaktan gördüklerinde, en kötüsünü düşünüyorlar’

Dövmeci iğnesinin altında yaklaşık olarak 460 saat geçirdiğini belirten Helaine,”Tüm öğrencilerim ve aileleri bana karşı çok iyiler çünkü kısacası beni tanıyorlar” ifadelerini kullandı.

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Helaine, “Sadece insanlar beni uzaktan gördüklerinde, en kötüsünü düşünüyorlar” diye ekledi.

Geçen yıl Paris’e bağlı Palaiseau bölgesinde Docteur Morere ilkokulunda anaokulu çocuklarına ders verdiğini anlatan Helaine, kendisinin öğretmeni olmadığı 3 yaşındaki bir çocuğun ailesi eğitim kurumuna şikayette bulundu. Çocuğun korktuğunu belirten aile, oğullarının Helaine’i gördükten sonra kabus görmeye başladığını öne sürdü.

Şikayetten birkaç ay sonra okul yönetimi, Helaine’e artık anaokulunda eğitim veremeyeceğini bildirdi. Helaine, okulun kararına ilişkin, “Bence aldıkları karar çok üzücüydü” diye konuştu.

‘İşimi seviyorum’

Bölgedeki eğitim kurumu sözcüsü, Helaine’le ‘dış görünüşünden korkması muhtemel’ 6 yaş altındaki çocuklara eğitim vermekten uzaklaştırılması konusunda anlaştıklarını ifade etti.

Bu olaya rağmen Helaine, işinden vazgeçmeyeceğini belirterek, “Ben ilkokul öğretmeniyim… İşimi seviyorum” dedi.

Varoluşsal krizden sonra başladı

27 yaşında Londra’da özel bir okulda ders verirken, ‘varoluşsal kriz’ yaşadığını belirten Helaine, o zamandan beri dövme yaptırmaya başladığını belirterek, “Dövme yaptırmak benim tutkum” diye ekledi.

Öğrencilerin ‘normal’den farklı olanları kabul etmeleri gerektiğini savunan Fransız öğretmen, “Belki yetişkin bireyler olduklarında daha az ırkçı, daha az homofobik ve daha açık fikirli olurlar” ifadelerini kullandı.