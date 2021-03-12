Dövme adam Wolfgang Kirsch’in vücudunun yüzde 98’i dövmeyle kaplı

Almanya'da ya\u015fayan emekli postac\u0131 Wolfgang Kirsch, v\u00fccudunun y\u00fczde 98\u2019i, d\u00f6vmeyle kapl\u0131 olmas\u0131 nedeniyle 'Almanya\u2019n\u0131n en fazla d\u00f6vmeye sahip' ki\u015fisi kabul edildi.\r\n\r\n\r\nAlmanya\u2019n\u0131n Prenzlauer Berg kentinde ya\u015fayan 72 ya\u015f\u0131ndaki emekli\u00a0Wolfgang Kirsch, \u00fcllkede\u00a0"70 ya\u015f\u0131n \u00fczerindeki en fazla d\u00f6vmeye sahip ki\u015fisi " olarak kabul edildi.\r\n\r\nD\u00f6vme adam lakapl\u0131 Kirsch\u2019in v\u00fccudunun y\u00fczde 98'i d\u00f6vme ile kapl\u0131yken, toplamda v\u00fccudunda 86 b\u00fcy\u00fck d\u00f6vme ile 17 piercing bulunuyor.\r\n\r\nKirsch, d\u00f6vme piercing i\u00e7in toplamda 30 bin dolar (yakla\u015f\u0131k 230 bin TL) harcad\u0131\u011f\u0131n\u0131 ve t\u00fcm i\u015flemleri 20 y\u0131l boyunca 720 saatte yapt\u0131rd\u0131\u011f\u0131n\u0131 s\u00f6yledi. Emekli postac\u0131\u00a0Kirsch, ilk d\u00f6vmesini 46 ya\u015f\u0131nda yapt\u0131rd\u0131\u011f\u0131n\u0131 a\u00e7\u0131klad\u0131.\r\nSADECE AYAK TABANLARINDA D\u00d6VME YOK\r\nKirsch bas\u0131na yapt\u0131\u011f\u0131 a\u00e7\u0131klamada sadece ayak tabanlar\u0131nda d\u00f6vme olmad\u0131\u011f\u0131n\u0131 ve sokakta insanlar\u0131n kendisini durdurup foto\u011fraf \u00e7ektirmek istedi\u011fini a\u00e7\u0131klad\u0131.\r\n\r\nGuinness D\u00fcnya Rekorlar\u0131'na g\u00f6re ise Yeni Zelandal\u0131 Gregory Paul McLaren, "D\u00fcnyan\u0131n en d\u00f6vmeli adam\u0131" unvan\u0131na sahip.\r\n\r\n