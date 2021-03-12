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Dövme adam Wolfgang Kirsch’in vücudunun yüzde 98’i dövmeyle kaplı

12 Mart 2021
Wolfgang Kirsch





Almanya’da yaşayan emekli postacı Wolfgang Kirsch, vücudunun yüzde 98’i, dövmeyle kaplı olması nedeniyle ‘Almanya’nın en fazla dövmeye sahip’ kişisi kabul edildi.





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12 Mart 2021


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