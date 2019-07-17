DövizEkonomiManşet

Dövizde son durum: Piyasa düşüşte

17 Temmuz 2019
döviz

Sterlin, dolar ve euro kaç TL? Döviz kurları en son ne kadar oldu? Bankalararası piyasada dövizde son durum.

Dolar/TL, 5,70’in altına geriledi.

Bankalararası piyasada 5,71 seviyesinde güne başlayan dolar, 5,6795’e kadar indi.

ABD ile ilişkilerin yakından takip edildiği piyasalarda S-400 teslimatının başlaması sonrası gelişmeler izleniyor.

Euro/TL de 6,40’ın altında seyrediyor.

Sterlin/TL de 7,06 seviyesinde hareket ediyor.

MERKEZ’İN KARARI BEKLENİYOR

Piyasalar Merkez Bankası’nın 25 Temmuz’daki faiz kararını bekliyor. Murat Çetinkaya’nın görevden alınması sonrasında Merkez Bankası’nın yeni başkanı olan Murat Uysal’ın ilk toplantısında faizde nasıl adım atacağı izlenecek.

Teknik açıdan dolar/TL için 5,70’in altında kalıcılık sağlanması durumunda 5,65’in gündeme geleceğini belirten analistler, 5,7550’nin direnç konumunda bulunduğunu kaydetti.

Etiketler

İlgili Makaleler

DPÖ’ye Levent Hızal atandı

17 Temmuz 2019

Manavoğlu: Teknokrat bakanlar atanmalı

17 Temmuz 2019
ani-ölüm

Anne ve kızı birkaç saat arayla hayatını kaybetti

17 Temmuz 2019

Görevden alma ve atamalar devam ediyor

17 Temmuz 2019

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Havadis Gazetesi, 14 Şubat 2009 tarihinde ilk kez okuyucusu ile buluştu. Her geçen gün artan trajı ile LİDER gazete olarak sizlere ulaşmaya devam ediyor. İletişim: [email protected]
© Copyright 2019, All Rights Reserved  |  Baba Bilgisayar
Başa dön tuşu
Kapalı