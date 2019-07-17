Dövizde son durum: Piyasa düşüşte

Sterlin, dolar ve euro kaç TL? Döviz kurları en son ne kadar oldu? Bankalararası piyasada dövizde son durum.

Dolar/TL, 5,70’in altına geriledi.

Bankalararası piyasada 5,71 seviyesinde güne başlayan dolar, 5,6795’e kadar indi.

ABD ile ilişkilerin yakından takip edildiği piyasalarda S-400 teslimatının başlaması sonrası gelişmeler izleniyor.

Euro/TL de 6,40’ın altında seyrediyor.

Sterlin/TL de 7,06 seviyesinde hareket ediyor.

MERKEZ’İN KARARI BEKLENİYOR

Piyasalar Merkez Bankası’nın 25 Temmuz’daki faiz kararını bekliyor. Murat Çetinkaya’nın görevden alınması sonrasında Merkez Bankası’nın yeni başkanı olan Murat Uysal’ın ilk toplantısında faizde nasıl adım atacağı izlenecek.

Teknik açıdan dolar/TL için 5,70’in altında kalıcılık sağlanması durumunda 5,65’in gündeme geleceğini belirten analistler, 5,7550’nin direnç konumunda bulunduğunu kaydetti.