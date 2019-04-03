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Dövizde son durum: Enflasyon sonrası dolarda hareket

3 Nisan 2019
Dolar - Döviz

Sterlin – dolar – euro kaç TL? Dolar kuru en son ne kadar oldu? Bankalararası piyasada döviz kurlarında son durum.

Mart enflasyonu beklentilerin hafif üzerinde gelirken ilk tepkide yatay kalan dolar/TL daha sonra yukarı hareketlendi.

Dolar enflasyon verisi sonrası 5.60 seviyesini aştı.

Sabah saatlerinde 5.57-5.62 aralığında dalgalandıktan sonra veri öncesi 5.60’da yer alan kur, 5.65 seviyesinde.
Euro/TL ise yüzde 0.10 düşüşle 6.2860’tan işlem görüyor.

Sterlin/TL ise 7,42 civarında işlem görüyor.

Mart ayında TÜFE aylık yüzde 1.03 ve yıllık yüzde 19.71 oldu. Beklenti aylık yüzde 0.85 ve yıllık yüzde 19.52 yönündeydi.

Dün sabah ABD ile F-35’e dair gelişmeler Türk Lirası üzerinde baskıya neden olmuştu.

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Havadis Gazetesi, 14 Şubat 2009 tarihinde ilk kez okuyucusu ile buluştu. Her geçen gün artan trajı ile LİDER gazete olarak sizlere ulaşmaya devam ediyor. İletişim: [email protected]
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