Dövizde son durum: Dolar, petrol etkisi ile yükselişte

Sterlin, dolar ve euro kaç TL? Döviz kurları en son ne kadar oldu? Bankalararası piyasada dövizde son durum.

Petrol fiyatlarında yüzde 20’ye yakın artışın da etkisiyle dolar haftaya artışla başladı.

Dolar/TL, yeni haftanın ilk iş gününe petrol fiyatlarında yaşanan ani şokun da etkisiyle 5,73 seviyelerinde başadı. Kur, şu dakikalarda 5,72 civarında işlem görüyor.

Suudi Arabistan’da petrol sahasına düzenlenen saldırıyla petrol fiyatlarının yüzde 20’ye yakın yükselmesi kurdaki artışta etkili oldu. Brent petrolün varil fiyatı yüzde 19 düşüşle varil başına 71,95 dolardan işlem görürken Batı Teksas petrolü yüzde 15’ten fazla artışla 63,34 dolardan işlem gördü.

Euro/TL ise 6,33 seviyelerinde yer alıyor.

Suudi Arabistan kaynaklı jeopolitik gelişmelerin yanı sıra haftanın devamında ABD Merkez Bankası’nın faiz kararı da kurun hareketinde etkili olacak. Temmuz ayında 2008’den beri ilk faiz indiren Fed’in bu toplantıda da 25 baz puanlık indirim yapması bekleniyor.

Sterlin/TL ise 7,12 seviyesinde işlem görüyor.

Uzmanlar, bugün yurt içinde ağustos ayı merkezi yönetim bütçe dengesi, yurt dışında ABD’de eylül ayı New York Fed imalat endeksi verilerinin izleneceğini belirterek, teknik açıdan dolar/TL’de 5,7550’nin direnç, 5,70’in destek konumunda bulunduğunu kaydetti.