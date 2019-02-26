Sterlin, dolar ve euro kaç TL? Döviz kurları en son ne kadar oldu? Bankalararası piyasada dövizde son durum.

Dolar/TL, güne yükselişle başlamasının ardından 5,30 seviyesinden alıcı buluyor.

Dün 5,3280’e kadar yükselen dolar/TL, küresel piyasalarda dolara olan talebin azalmasının etkisiyle 5,2939’ye gerilemesinin ardından günü yüzde 0,28 değer kaybıyla 5,3058’den tamamladı.

Euro/TL de 6,01 civarında seyrediyor.

Sterlin/TL ise 6,99 civarında seyrediyor.

Uzmanlar, yurt içinde veri akışının zayıf olduğunu, yurt dışında ABD’de tüketici güven endeksi ve Richmond Fed imalat endeksi verilerinin ve ABD Merkez Bankası (Fed) Başkanı Jerome Powell’ın Senato’da yapacağı sunumun takip edileceğini belirtti.

Teknik açından dolar/TL’de 5,2870 seviyesinin destek konumunda bulunduğunu ifade eden analistler, 5,3550’nin direnç olarak izleneceğini kaydetti.