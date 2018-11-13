Ekonomi

Dövizde son durum

Sterlin, dolar ve euro kaç TL? Dolar kuru en son ne kadar oldu? Bankalararası piyasada döviz kurlarında son durum.

Döviz

Türk lirası karşısında dövizde son durum ne? Uzmanlar, Hazine’nin dünkü tahvil ihraçlarını başarıyla tamamlamasının ardından bugün de 2 yıllık tahvil ihalesinin gerçekleştirileceğini belirterek, ihalelerde borçlanmanın oldukça düşük tutulmasının, iktisadi faaliyeti destekleyecek bir adım olduğunu kaydetti.

İtalya ve Brexit’e ilişkin tedirginliklerin azalması durumunda Türk lirasının pozitif seyrinin güçlenebileceğini ifade eden analistler, dolar/TL’nin 5,50’nin altında kaldığı sürece 5,10 seviyesinin gündemde olacağını söyledi.

Dolar/TL, bugüne yatay bir seyirle başlamasının ardından 5,46’dan alıcı buluyor.

Sterlin/TL 7,05 seviyesinde seyrediyor.

Euro/TL ise 6,13 seviyesinde seyrediyor.

 




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Havadis Gazetesi, 14 Şubat 2009 tarihinde ilk kez okuyucusu ile buluştu. Her geçen gün artan trajı ile LİDER gazete olarak sizlere ulaşmaya devam ediyor. İletişim: [email protected]
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