Türk lirası karşısında dövizde son durum ne? Uzmanlar, Hazine’nin dünkü tahvil ihraçlarını başarıyla tamamlamasının ardından bugün de 2 yıllık tahvil ihalesinin gerçekleştirileceğini belirterek, ihalelerde borçlanmanın oldukça düşük tutulmasının, iktisadi faaliyeti destekleyecek bir adım olduğunu kaydetti.

İtalya ve Brexit’e ilişkin tedirginliklerin azalması durumunda Türk lirasının pozitif seyrinin güçlenebileceğini ifade eden analistler, dolar/TL’nin 5,50’nin altında kaldığı sürece 5,10 seviyesinin gündemde olacağını söyledi.

Dolar/TL, bugüne yatay bir seyirle başlamasının ardından 5,46’dan alıcı buluyor.

Sterlin/TL 7,05 seviyesinde seyrediyor.

Euro/TL ise 6,13 seviyesinde seyrediyor.