Dövizde son durum

Dolar/TL, güne yükselişle başlamasının ardından 3,8055 seviyesinde dengelendi. Euro/TL de 4,72-4,73 civarında seyrediyor. Sterlin/TL ise güne 5,2923-5,2940 civarında başladı

Dün 3,8093 seviyesine çıkan dolar/TL, küresel piyasalarda doların diğer para birimleri karşısında değer kaybetmesine paralel 3,7915 seviyesine kadar geriledi ve günü yatay bir seyirle 3,7936’dan tamamladı.

Bugünün ilk saatlerinde kredi derecelendirme kuruluşu Moody’s, Türkiye’nin kredi notunu “Ba1″den “Ba2″ye düşürürken, not görünümünü “negatif”ten “durağan”a çevirdi. Kredi notunun aşağı çekilmesinde, Türkiye’nin not görünümünün geçen yıl “negatif”e çevrilmesinde rol oynayan iki temel gelişmenin belirleyici olduğu kaydedilen açıklamada, bunlar özetle “kurumların direncindeki süregelen kayıp” ve “dış şok riskinin yüksek borç ve siyasi riskler nedeniyle artması” olarak sıralandı.

Bankalararası piyasada dolar 3,80’in üzerinde bulunuyor. Euro/TL de 4,72-4,73 civarında seyrediyor.

Dolar endeksi, yüzde 0,1 azalışla 89,59 seviyelerinde bulunurken, avro/dolar paritesi ise 1,24’ün üzerinde dengelendi.