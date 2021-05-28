Döviz uçuşta: Sterlin 12.2 Dolar 8.60 TL

Döviz kurları rekor üstüne rekor kırdı. Sterlin 12.2003 ile tarihi zirvesini gördü
Güne 12,1259 ile başlayan Sterlin kuru, saat 15:44 itibarıyla %0,86 artışla 12,2003 liradan işlem görüyor. Dün en düşük 11,9258, en yüksek 12,1409 seviyelerini gören İngiliz Sterlini, günü 12,0958 seviyesinde kapattı. İngiliz Sterlini, bugün 12,2003 ile tüm zamanların en yüksek seviyesine ulaştı. 1 İngiliz Sterlini 12,2003 TL‘ye karşılık gelmektedir.
Dolar da rekor kırdı
Güne 8,5134 ile başlayan Amerikan Doları kuru, saat 15:46 itibarıyla %1,32 artışla 8,6105 liradan işlem görüyor. Dün en düşük 8,4264, en yüksek 8,5442 seviyelerini gören Amerikan Doları, günü 8,4982 seviyesinde kapattı. Amerikan Doları, 29.04.2021 tarihinde 8,1390 ile son bir ayın en düşük, 28.05.2021 tarihinde ise 8,6120 ile son bir ayın en yüksek seviyesine ulaştı. 1 Amerikan Doları 8,6105 TL‘ye karşılık gelmektedir.
Euro da yükseldi
Güne 10,4288 ile başlayan Euro kuru, saat 15:47 itibarıyla %0,72 artışla 10,4636 liradan işlem görüyor. Dün en düşük 10,2928, en yüksek 10,4357 seviyelerini gören Euro, günü 10,3886 seviyesinde kapattı. Euro, 28.04.2021 tarihinde 9,8553 ile son bir ayın en düşük, 28.05.2021 tarihinde ise 10,4730 ile son bir ayın en yüksek seviyesine ulaştı. 1 Euro 10,4636 TL‘ye karşılık gelmektedir.