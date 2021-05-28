Döviz uçuşta: Sterlin 12.2 Dolar 8.60 TL

Güne 8,5134 ile başlayan Amerikan Doları kuru, saat 15:46 itibarıyla %1,32 artışla 8,6105 liradan işlem görüyor. Dün en düşük 8,4264, en yüksek 8,5442 seviyelerini gören Amerikan Doları, günü 8,4982 seviyesinde kapattı. Amerikan Doları, 29.04.2021 tarihinde 8,1390 ile son bir ayın en düşük, 28.05.2021 tarihinde ise 8,6120 ile son bir ayın en yüksek seviyesine ulaştı. 1 Amerikan Doları 8,6105 TL‘ye karşılık gelmektedir.