Döviz kurlarındaki yükseliş sürüyor

Fed’in dünkü faizleri değiştirmeme kararına rağmen ekonomiyi destekleyecek yeni bir hareket planı açıklanmamasının etkisiyle küresel piyasalar bugün satışa gerileme eğiliminde.

Bugün 7,55’e kadar çıkarak tarihi zirveyi yenileyen dolar/TL 7,54’ün üzerinde seyrediyor.

Euro/TL ise 8,88’in üzerinde işlem görüyor.

FED UZUN BİR SÜRE FAİZLERİ DEĞİŞTİRMEYECEK

Fed, ABD’de kasım ayında yapılacak seçimler öncesinde yaptığı son para politikası toplantısının ardından enflasyon “bir süre” merkez bankasının yüzde 2 olan hedefini “ılımlı düzeyde aşma” yolunda ilerleyene kadar faiz oranlarını sıfıra yakın tutacağını açıkladı.

Para politikası açıklamasıyla birlikte açıklanan yeni ekonomik tahminlere göre çoğu politika yapıcı faiz oranlarının en az 2023’e kadar sabit kalacağını ve enflasyonun bu dönemde yüzde 2’yi geçmeyeceğini tahmin etti.

Bugün yurt içinde haftalık para ve banka istatistikleri verilerinin, yurt dışında Euro Bölgesi’nde Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) ve ABD’de işsizlik maaşı başvurularının yanı sıra İngiltere Merkez Bankası’nın (BoE) faiz kararının takip edileceğini belirten uzmanlar, BoE’nin faiz oranında ve tahvil alım programında değişiklik yapmasının beklenmediğini ifade etti.

Uzmanlar, Doğu Akdeniz’deki jeopolitik gelişmeler ve yeni tip corona virüs (Covid-19) tedavisine ilişkin haber akışının da gündemin odağındaki yerini koruduğunu bildirdi.