Döviz kurlarındaki artış yüzde 7’yi aştı

Döviz kurlarında geçen hafta yaşanan düşüş bu hafta yerini yükselişe bıraktı. Dolar bugün yüzde 6.68 yükselişle 12,60 seviyesinin üzerini gördü Güne 11,8240 ile başlayan Amerikan Doları kuru, TSI saat 17:20 itibarıyla %6,86 artışla 12,6327 liradan işlem görüyor. Dün en düşük 11,4819, en yüksek 11,9859 seviyelerini gören Amerikan Doları, günü 11,8285 seviyesinde kapattı. Amerikan Doları, 23.12.2021 tarihinde 10,2360 ile son bir ayın en düşük, 20.12.2021 tarihinde ise 18,4018 ile son bir ayın en yüksek seviyesine ulaştı. 1 Amerikan Doları 12,6327 TL‘ye karşılık gelmektedir.







Euro %7.11 arttı

Güne 13,4059 ile başlayan Euro kuru, TSI saat 17:20 itibarıyla %7,11 artışla 14,3384 liradan işlem görüyor. Dün en düşük 13,0195, en yüksek 13,5579 seviyelerini gören Euro, günü 13,3891 seviyesinde kapattı. Euro, 23.12.2021 tarihinde 11,6293 ile son bir ayın en düşük, 20.12.2021 tarihinde ise 20,7906 ile son bir ayın en yüksek seviyesine ulaştı. 1 Euro 14,3384 TL‘ye karşılık gelmektedir.