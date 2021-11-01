DövizEkonomi

Döviz kurları yeni haftaya yatay seyirle başladı; dolar 9.59

1 Kasım 2021
döviz kurları yükseliş





Döviz kurları yeni haftaya yatay bir seyirle başladı.

Dolar/TL kuru 9,59 liradan yeni haftaya açılış yaparken, geçtiğimiz haftayı 9,60 seviyesinden kapatmıştı.

Euro/TL ise  yeni haftanın ilk işlem gününe 11.08’den başlarken, geçtiğimiz haftayı 11,10 seviyesinden kapatmıştı.



USD – Amerikan Doları9,53729,54369,61299,5220%-0,4809:45
EUR – Euro11,030211,041911,116111,0265%-0,6509:44
GBP – İngiliz Sterlini13,050113,067013,156613,0441%-0,5609:44
CHF – İsviçre Frangı10,402510,425910,492910,3907%-0,4209:44
CAD – Kanada Doları7,69777,69837,69837,6983%-0,5409:44





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1 Kasım 2021


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