Döviz kurları yeni haftaya yatay seyirle başladı; dolar 9.59

Döviz kurları yeni haftaya yatay bir seyirle başladı.
Dolar/TL kuru 9,59 liradan yeni haftaya açılış yaparken, geçtiğimiz haftayı 9,60 seviyesinden kapatmıştı.
Euro/TL ise yeni haftanın ilk işlem gününe 11.08’den başlarken, geçtiğimiz haftayı 11,10 seviyesinden kapatmıştı.
|USD – Amerikan Doları
|9,5372
|9,5436
|9,6129
|9,5220
|%-0,48
|09:45
|EUR – Euro
|11,0302
|11,0419
|11,1161
|11,0265
|%-0,65
|09:44
|GBP – İngiliz Sterlini
|13,0501
|13,0670
|13,1566
|13,0441
|%-0,56
|09:44
|CHF – İsviçre Frangı
|10,4025
|10,4259
|10,4929
|10,3907
|%-0,42
|09:44
|CAD – Kanada Doları
|7,6977
|7,6983
|7,6983
|7,6983
|%-0,54
|09:44