Döviz Kurları TL karşısında yükselmeye devam ediyor. Sterlin güne 24.17 TL seviyesinden başladı.
Sterlin
- 1 İngiliz Sterlini (GBP) fiyatı, anlık olarak 24,1796 TL‘ye karşılık gelmektedir.
- İngiliz Sterlini (GBP) son 24 saat içerisinde %0,49, son bir haftada %2,43 oranında değişmiştir.
- İngiliz Sterlini (GBP), 05.04.2023 tarihinde 24,1796 ile son bir ayın en yüksek seviyesine ulaşmıştır.
- İngiliz Sterlini (GBP), 07.03.2023 tarihinde 22,3868 ile son bir ayın en düşük seviyesine ulaşmıştır.
Euro
- 1 Euro (EUR) fiyatı, anlık olarak 21,1976 TL‘ye karşılık gelmektedir.
- Euro (EUR) son 24 saat içerisinde %0,66, son bir haftada %2,13 oranında değişmiştir.
- Euro (EUR), 05.04.2023 tarihinde 21,1976 ile son bir ayın en yüksek seviyesine ulaşmıştır.
- Euro (EUR), 07.03.2023 tarihinde 19,9601 ile son bir ayın en düşük seviyesine
Dolar
- 1 Amerikan Doları (USD) fiyatı, anlık olarak 19,2390 TL‘ye karşılık gelmektedir.
- Amerikan Doları (USD) son 24 saat içerisinde %0,14, son bir haftada %0,60 oranında değişmiştir.
- Amerikan Doları (USD), 05.04.2023 tarihinde 19,2413 ile son bir ayın en yüksek seviyesine ulaşmıştır.
- Amerikan Doları (USD), 07.03.2023 tarihinde 18,9194 ile son bir ayın en düşük seviyesine ulaşmıştır.
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