Döviz Kurları TL karşısında yükselmeye devam ediyor - Havadis Gazetesi | Kıbrıs Haber
Çarşamba, Nisan 5, 2023
Havadis Gazetesi | Kıbrıs Haber
DövizEkonomiManşet

Döviz Kurları TL karşısında yükselmeye devam ediyor

Havadis Gazetesi
Havadis Gazetesi
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Döviz Kurları TL karşısında yükselmeye devam ediyor

Döviz Kurları TL karşısında yükselmeye devam ediyor. Sterlin güne 24.17 TL seviyesinden başladı.

Sterlin

  • İngiliz Sterlini (GBP) fiyatı, anlık olarak 24,1796 TL‘ye karşılık gelmektedir.
  • İngiliz Sterlini (GBP) son 24 saat içerisinde %0,49, son bir haftada %2,43 oranında değişmiştir.
  • İngiliz Sterlini (GBP), 05.04.2023 tarihinde 24,1796 ile son bir ayın en yüksek seviyesine ulaşmıştır.
  • İngiliz Sterlini (GBP), 07.03.2023 tarihinde 22,3868 ile son bir ayın en düşük seviyesine ulaşmıştır.

Euro

  • Euro (EUR) fiyatı, anlık olarak 21,1976 TL‘ye karşılık gelmektedir.
  • Euro (EUR) son 24 saat içerisinde %0,66, son bir haftada %2,13 oranında değişmiştir.
  • Euro (EUR), 05.04.2023 tarihinde 21,1976 ile son bir ayın en yüksek seviyesine ulaşmıştır.
  • Euro (EUR), 07.03.2023 tarihinde 19,9601 ile son bir ayın en düşük seviyesine

Dolar

  • Amerikan Doları (USD) fiyatı, anlık olarak 19,2390 TL‘ye karşılık gelmektedir.
  • Amerikan Doları (USD) son 24 saat içerisinde %0,14, son bir haftada %0,60 oranında değişmiştir.
  • Amerikan Doları (USD), 05.04.2023 tarihinde 19,2413 ile son bir ayın en yüksek seviyesine ulaşmıştır.
  • Amerikan Doları (USD), 07.03.2023 tarihinde 18,9194 ile son bir ayın en düşük seviyesine ulaşmıştır.

 


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Tags:Dolardöviz kurlarıEurosterlintl
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