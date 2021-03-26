DövizEkonomiManşet

Döviz kurları hareketli haftanın son gününde hafif yukarıda

26 Mart 2021
döviz kurları yükselişte





Döviz kurları, son yılların en hareketli haftasının son gününe sakin hafif yukarı yönlü bir başlangıç yapıyor. Dolar/TL 7,95 seviyelerinden işlem görürken euro/TL ise 9,40’ın üzerinde değerleniyor.

Türkiye’de kapasite kullanım oranı, yurt dışında Almanya Ifo endeksi, ABD kişisel gelir ve harcamalar verileri takip edilecek.

Haftaya 8,47’ye kadar yükselerek başlangıç yapan dolar/TL, haftanın son gününe 7,95 seviyelerinden başlangıç yapıyor. Euro/TL ise pazartesi günü 10,08’i gördükten sonra haftanın son işlem gününde 9,42-9,43 bandında işlem görüyor.

Kur Ara
AlışSatışYüksekDüşükDeğişim
USD – Amerikan Doları7,97127,97337,97737,9153%0,4309:56
EUR – Euro9,39629,43029,42859,3140%0,809:56
GBP – İngiliz Sterlini10,967611,018410,998510,8950%0,709:56
CHF – İsviçre Frangı8,48338,50998,48518,4238%0,7409:56
CAD – Kanada Doları6,34026,34866,31276,3348%0,8209:56





Etiketler
26 Mart 2021




Başa dön tuşu