Döviz kurları hareketli haftanın son gününde hafif yukarıda

Türkiye’de kapasite kullanım oranı, yurt dışında Almanya Ifo endeksi, ABD kişisel gelir ve harcamalar verileri takip edilecek.

Haftaya 8,47’ye kadar yükselerek başlangıç yapan dolar/TL, haftanın son gününe 7,95 seviyelerinden başlangıç yapıyor. Euro/TL ise pazartesi günü 10,08’i gördükten sonra haftanın son işlem gününde 9,42-9,43 bandında işlem görüyor.