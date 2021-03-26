Döviz kurları hareketli haftanın son gününde hafif yukarıda

Döviz kurları, son yılların en hareketli haftasının son gününe sakin hafif yukarı yönlü bir başlangıç yapıyor. Dolar/TL 7,95 seviyelerinden işlem görürken euro/TL ise 9,40’ın üzerinde değerleniyor.
Türkiye’de kapasite kullanım oranı, yurt dışında Almanya Ifo endeksi, ABD kişisel gelir ve harcamalar verileri takip edilecek.
Haftaya 8,47’ye kadar yükselerek başlangıç yapan dolar/TL, haftanın son gününe 7,95 seviyelerinden başlangıç yapıyor. Euro/TL ise pazartesi günü 10,08’i gördükten sonra haftanın son işlem gününde 9,42-9,43 bandında işlem görüyor.
Kur Ara
|Alış
|Satış
|Yüksek
|Düşük
|Değişim
|USD – Amerikan Doları
|7,9712
|7,9733
|7,9773
|7,9153
|%0,43
|09:56
|EUR – Euro
|9,3962
|9,4302
|9,4285
|9,3140
|%0,8
|09:56
|GBP – İngiliz Sterlini
|10,9676
|11,0184
|10,9985
|10,8950
|%0,7
|09:56
|CHF – İsviçre Frangı
|8,4833
|8,5099
|8,4851
|8,4238
|%0,74
|09:56
|CAD – Kanada Doları
|6,3402
|6,3486
|6,3127
|6,3348
|%0,82
|09:56