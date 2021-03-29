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Döviz kurları haftanın ilk gününde yükselişte

29 Mart 2021
döviz kurları yükselişte





Döviz kurları, haftanın ilk işlem gününe düşüşle başlamasının ardından yükselişe geçti. Sterlin 11.34 seviyelerini gördü

Dolar/TL, haftanın ilk işlem gününe düşüşle başlamasının ardından 8,19 seviyelerine yükseldi.

Geçen hafta en düşük 7,6971 en yüksek 8,4864 seviyelerini gören dolar/TL, haftalık bazda yüzde 12,4 değer kaybederken, cuma gününü 8,1134’ten tamamladı.

Dolar/TL, bugüne düşüşle başlamasının ardından saat 15.40 itibarıyla önceki kapanışın yüzde 1 üzerinde 8,1914’ten işlem görüyor. Sterlin ise aynı dakikalarda 11.3401 seviyelerinden işlem gördü.

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AlışSatışYüksekDüşükDeğişim
USD – Amerikan Doları8,18438,19148,20488,0015%1,3715:59
EUR – Euro9,64849,66619,67549,4521%1,0915:59
GBP – İngiliz Sterlini11,316511,340111,348011,0533%1,3315:59
CHF – İsviçre Frangı8,71458,71578,74058,5255%0,5615:59
CAD – Kanada Doları6,49976,50546,48586,5142%1,2515:59





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29 Mart 2021




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