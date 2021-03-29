Döviz kurları haftanın ilk gününde yükselişte

Döviz kurları, haftanın ilk işlem gününe düşüşle başlamasının ardından yükselişe geçti. Sterlin 11.34 seviyelerini gördü
Dolar/TL, haftanın ilk işlem gününe düşüşle başlamasının ardından 8,19 seviyelerine yükseldi.
Geçen hafta en düşük 7,6971 en yüksek 8,4864 seviyelerini gören dolar/TL, haftalık bazda yüzde 12,4 değer kaybederken, cuma gününü 8,1134’ten tamamladı.
Dolar/TL, bugüne düşüşle başlamasının ardından saat 15.40 itibarıyla önceki kapanışın yüzde 1 üzerinde 8,1914’ten işlem görüyor. Sterlin ise aynı dakikalarda 11.3401 seviyelerinden işlem gördü.
Kur Ara
|Alış
|Satış
|Yüksek
|Düşük
|Değişim
|USD – Amerikan Doları
|8,1843
|8,1914
|8,2048
|8,0015
|%1,37
|15:59
|EUR – Euro
|9,6484
|9,6661
|9,6754
|9,4521
|%1,09
|15:59
|GBP – İngiliz Sterlini
|11,3165
|11,3401
|11,3480
|11,0533
|%1,33
|15:59
|CHF – İsviçre Frangı
|8,7145
|8,7157
|8,7405
|8,5255
|%0,56
|15:59
|CAD – Kanada Doları
|6,4997
|6,5054
|6,4858
|6,5142
|%1,25
|15:59