Döviz kurları güne düşüşle başladı… İstanbul serbest piyasada dolar 7,8260 liradan, avro 9,5240 liradan güne başladı.
Döviz kurları güne düşüşle başladı. Serbest piyasada 7,8240 liradan alınan dolar, 7,8260 liradan satılıyor. 9,5220 liradan alınan avronun satış fiyatı ise 9,5240 lira olarak belirlendi.
Dünkü kapanışta doların satış fiyatı 7,8510 lira, avronun satış fiyatı ise 9,5350 lira olmuştu.
Serbest Piyasa Döviz Kurları
|Alış
|Satış
|Yüksek
|Düşük
|Değişim
|USD – Amerikan Doları
|7,7995
|7,8023
|7,8453
|7,7892
|%-0,43
|09:44
|EUR – Euro
|9,4843
|9,5001
|9,5424
|9,4781
|%-0,35
|09:44
|GBP – İngiliz Sterlini
|10,4975
|10,5177
|10,5648
|10,4935
|%-0,25
|09:43
|CHF – İsviçre Frangı
|8,8069
|8,8157
|8,8562
|8,8000
|%-0,41
|09:44
|CAD – Kanada Doları
|6,1239
|6,1340
|6,1297
|6,1514
|%-0,66
|09:44