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Döviz kurları güne düşüşle başladı

16 Aralık 2020
Döviz kurları



Döviz kurları güne düşüşle başladı… İstanbul serbest piyasada dolar 7,8260 liradan, avro 9,5240 liradan güne başladı.

Döviz kurları güne düşüşle başladı. Serbest piyasada 7,8240 liradan alınan dolar, 7,8260 liradan satılıyor. 9,5220 liradan alınan avronun satış fiyatı ise 9,5240 lira olarak belirlendi.

Dünkü kapanışta doların satış fiyatı 7,8510 lira, avronun satış fiyatı ise 9,5350 lira olmuştu.

Serbest Piyasa Döviz Kurları

AlışSatışYüksekDüşükDeğişim
USD – Amerikan Doları7,79957,80237,84537,7892%-0,4309:44
EUR – Euro9,48439,50019,54249,4781%-0,3509:44
GBP – İngiliz Sterlini10,497510,517710,564810,4935%-0,2509:43
CHF – İsviçre Frangı8,80698,81578,85628,8000%-0,4109:44
CAD – Kanada Doları6,12396,13406,12976,1514%-0,6609:44



devlet piyangosu





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16 Aralık 2020


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