Döviz kurları düşmeye devam ediyor

Döviz kurları güne düşüşle başlamasının ardından Dolar/TL, bugün dalgalı seyrin ardından düşüşe geçti ve 7,36’ya kadar çekildi. Euro/TL ise 9,02’yi gördü.

Yılbaşı nedeniyle veri anlamında sakin geçen haftanın ikinci gününde de Türk Lirası güçlenmeye devam ediyor. Dün yaklaşık 4 ayın en düşük seviyeleri olan 7,4107’ye kadar geriledikten sonra günü 7,44 seviyelerinden kapatan dolar/TL, bu sabah yatay seyirle güne başladı. Dünkü kapanış seviyelerinin de üzerini gören dolar/TL, 7,47’nin üzerini test ettikten sonra hızla düşüşe geçti. Dolar/TL gün içerisinde 7,36’ya kadar geriledi.

Euro/TL ise dün 9,10’un altını görmüştü. Bu sabah 9,15’in üzerine kadar yükselen euro, ardından gelen satışlarlarla 9,05’e kadar çekildi.