Döviz kurları düşmeye devam ediyor

Döviz kurları güne düşüşle başlamasının ardından Dolar/TL, bugün dalgalı seyrin ardından düşüşe geçti ve 7,36’ya kadar çekildi. Euro/TL ise 9,02’yi gördü.
Yılbaşı nedeniyle veri anlamında sakin geçen haftanın ikinci gününde de Türk Lirası güçlenmeye devam ediyor. Dün yaklaşık 4 ayın en düşük seviyeleri olan 7,4107’ye kadar geriledikten sonra günü 7,44 seviyelerinden kapatan dolar/TL, bu sabah yatay seyirle güne başladı. Dünkü kapanış seviyelerinin de üzerini gören dolar/TL, 7,47’nin üzerini test ettikten sonra hızla düşüşe geçti. Dolar/TL gün içerisinde 7,36’ya kadar geriledi.
Euro/TL ise dün 9,10’un altını görmüştü. Bu sabah 9,15’in üzerine kadar yükselen euro, ardından gelen satışlarlarla 9,05’e kadar çekildi.
|Alış
|Satış
|Yüksek
|Düşük
|Değişim
|USD – Amerikan Doları
|7,3715
|7,3796
|7,4786
|7,3634
|%-0,79
|15:30
|EUR – Euro
|9,0300
|9,0404
|9,1540
|9,0206
|%-0,60
|15:30
|GBP – İngiliz Sterlini
|9,9434
|9,9546
|10,0840
|9,9341
|%-0,44
|15:30
|CHF – İsviçre Frangı
|8,3058
|8,3331
|8,4314
|8,3002
|%-0,39
|15:30
|CAD – Kanada Doları
|5,7540
|5,7616
|5,7401
|5,7647
|%-0,55
|15:30