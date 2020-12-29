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Döviz kurları düşmeye devam ediyor

29 Aralık 2020
sterlin 10 TL'nin altına düştü



Döviz kurları güne düşüşle başlamasının ardından Dolar/TL, bugün dalgalı seyrin ardından düşüşe geçti ve 7,36’ya kadar çekildi. Euro/TL ise 9,02’yi gördü.

Yılbaşı nedeniyle veri anlamında sakin geçen haftanın ikinci gününde de Türk Lirası güçlenmeye devam ediyor. Dün yaklaşık 4 ayın en düşük seviyeleri olan 7,4107’ye kadar geriledikten sonra günü 7,44 seviyelerinden kapatan dolar/TL, bu sabah yatay seyirle güne başladı. Dünkü kapanış seviyelerinin de üzerini gören dolar/TL, 7,47’nin üzerini test ettikten sonra hızla düşüşe geçti. Dolar/TL gün içerisinde 7,36’ya kadar geriledi.

Euro/TL ise dün 9,10’un altını görmüştü. Bu sabah 9,15’in üzerine kadar yükselen euro, ardından gelen satışlarlarla 9,05’e kadar çekildi.

AlışSatışYüksekDüşükDeğişim
USD – Amerikan Doları7,37157,37967,47867,3634%-0,7915:30
EUR – Euro9,03009,04049,15409,0206%-0,6015:30
GBP – İngiliz Sterlini9,94349,954610,08409,9341%-0,4415:30
CHF – İsviçre Frangı8,30588,33318,43148,3002%-0,3915:30
CAD – Kanada Doları5,75405,76165,74015,7647%-0,5515:30



devlet piyangosu





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29 Aralık 2020


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