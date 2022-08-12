Döveç’ten Long Beach’i değiştirecek mega proje: Querencia

Long Beach’e Büyüleyici bir Atmosfer Getirecek İhtişamlı Bir Proje: Quarencia

Denize 400 metre mesafede yer alan Querencia, eşsiz bir kumsalın tam karşısında, ilham veren masmavi manzarası, benzersiz yaşam alanları ve sosyal donatıları ile geleceğe ışık saçıyor.

Querencia Resort & Residence & Spa 1 bloğu otel olmak üzere toplam 4 bloktan oluşuyor

Bir bloğu otel olarak hizmet verecek, toplam dört bloktan oluşan ve 9. kattan başlayıp orta kısım bloklarda teraslanıp 30 kata kadar yükselen Querencia’da 365 gün lüks ve tatil gibi bir yaşam sizleri bekliyor. Tam karşısında bulunan 2 tane 5 yıldızlı otel projesi, Ada’nın en büyük casinosu, kesintisiz sahil manzarası, projenin ayrıcalıklı özellikleri, bölgenin kira ve gelişim potansiyeli Querencia’yı sürekli değer kazanan bir yatırıma dönüştürüyor.

Stüdyo, 1+1, 2+1, 3+1 Rezidans daireleri ve 4+1, 5+1 lüks penthouse’ları ile 686 daireden oluşan proje sunduğu ortak kullanım alanları ve muhtelif ticari alanları ile konut sahiplerine eşi benzeri görülmemiş bir yaşam deneyimi vadediyor.

Bölgedeki yüksek katlı bina dokusunun geleneksel prizmatik formlarına meydan okuyan, başka bir mimarlık ve başka bir tasarımın mümkün olabileceğini gösteren Querencia, bölgedeki gelişimler arasındaki rekabette, çıtayı birden bire çok yukarılara çekerek, bir tasarım manifestosu oluştururcasına bundan sonra bölgede yapılacak gelişmelere yakalanması zor bir örneklem oluşturmaktadır.

180 Derece Deniz Manzarası

Bloklarda bulunan tüm daireler, gerek ortak kullanım alanları olan salon ve mutfaklardan, gerekse yatak odalarından ve bunlar önünde uzanan balkonlardan 180 derece bir deniz manzarasına yönlenirken, güneyden teraslanarak yükselen daireler Mağusa-Maraşa kadar olan koyun muhteşem manzarasına, kuzeyden teraslanarak yükselen daireler ise Karpaz burnuna kadar uzanan koyun ve deniz manzarasının derinliklerine bakmaktadır.

KKTC’nin En Lüks Penthouse’ları Querencia’da

Sınırlı sayıdaki Penthouse dairelerde sunulan geniş teraslar, bu alanlarda bulunan havuz, duş, bbq alanı ve teras mutfakları ultra lüks seçenekler oluşturmaktadır. Aynı şekilde, blok içlerinde tasarlanan dubleks loft daireler ve yeşilliklerle kaplı teras bahçeleri, bloklara dinamik bir dış cephe sağlarken, galerili salonları ve iki kat yüksekliğindeki terasları ile yatırımcılara özgün daire alternatifleri sunmaktadır.

Querencia konumu ve hedeflediği modern lüks rezidans niteliğine uygun tasarım iç mekanlar ve üst sınıf yapı malzemeleri sunar. Büyük ebatlı porselen seramikler, ankastre duş sistemleri, walk in duşlar, paslanmaz çelik lineer yer süzgeçleri, granit mutfak tezgahları, ıslak hacimlerde yerden ısıtma ve lüks ahşap kapak alternatifleri iç mekan kalitesini sunan donelerden sadece bazılarıdır. Asma tavanlar içerisine gizlenmiş kanallı soğutma sistemleri lineer menfezler ile modern tasarım konseptini destekler niteliktedir.

Sürdürülebilir Çevre Bilinci ve Enerji Verimliliği Gözetilerek tasarlandı

Sürdürülebilir çevre ve ekolojik değer bilinci ile verimli enerji kullanması planlanan ve doğa dostu bir proje olarak tasarlanan Querencia, geleceğe temiz bir nefes vizyonu ile planlandı. Projenin peyzajında yeşil alanların fazlalığı göze çarparken Kıbrıs’a özgü endemik bitkilerin doğa ile tam uyum içerisinde projede yer alması ve Querencia’nın lüks ve ihtişamının çevre ile ayrılmaz bir bütün olarak hissedilmesi hedeflendi.

Ayrıca özel gereksinimli bireylerin hayatını kolaylaştıracak alanlar da tasarımın tüm aşamalarında hesaba katılarak projenin engelli dostu bir tesis olması sağlandı.

Querencia, otel konseptinde işletilecek bloğu, rezidansları, proje İçerisindeki alışveriş caddesi ve bünyesinde bulunan yeme içme alanları ile Karma Proje Konseptinin Tüm Özelliklerini Yansıtmaktadır.

Daha önce görülmemiş sosyal donatılar ile 365 gün aktif yaşam

Kıbrıs’a ilkleri yaşatacak olan Querencia’da tüm pencereler Akdeniz’in uçsuz bucaksız mavisine açılırken, proje 10. katta yer alan sonsuzluk havuzu, özelleştirilmiş çalışma alanları, konferans salonları, cigar bar’ı,Dünya lezzetleri sunan restaurantları, açık büfe kahvaltı salonu, snack barı, pattiserie, food court’u, bünyesinde sauna, buhar odası, Türk hamamı, masaj odaları barındıran 4000 m2’nin üzerindeki spa ve GYM alanı, 1300 m2’yi aşan açık ve kapalı havuzları, aqua parkı, kapalı squash kortları, basket sahası, tenis kortları, mini golf alanı, yürüyüş ve bisiklet yolları, amfi tiyatrosu, cep sineması, gusto odası, sağlık kulubü, çocuk kulubü, döviz değişim noktası, mağazaları ve daha bir çok sosyal donatısı ile konuklarına ve yatırımcılarına ayrıcalıklı bir yaşam sunuyor.

Misafirlerini lüks bir resepsiyon ve lobi alanı ile karşılayan A Blok tamamen otel konseptinde hazırlanan tasarımı ve fonksiyonları ile yenilikçi bir yatırım seçeneği sunuyor. Karşısındaki yaklaşık 800 oda kapasiteli 5 Yıldızlı otellere bir alternatif oluşturan, Alt geçit ile plaj aktivitelerine bağlantı sunan, bölgedeki artan turizm potansiyeline yönelik olarak tasarlanan Otel, daha önceki benzer konseptlerin işletiminde muazzam bir başarı yakalayan Döveç Holiday işletim sistemi ile yüksek getiri sağlayan bir yatırım aracına dönüşecektir.

Döveç’ten inovatif bir konsept: Extended Home System

Döveç grup tarafından Kıbrıs’ta yenilikci ve inovatif bir anlayış ile projelendirilen Querencia’da 1+0’ın sonucu 1’den büyük sonuçlar doğuruyor. Geliştirilen Extended Home Sistemi (EHS) ile küçük yaşam alanları satın alan ev sahipleri büyük donatılara ve hizmetlere ortak olabiliyor. Bu kapsamda kiralanarak kullanılabilen özel toplantı odaları, etkinlik alanları, çok amaçlı salonlar, davet odaları, müzik kapsülleri, oyun odaları, açık hava etkinlikleri ve çok daha fazlası proje sakinlerinin hizmetine sunuluyor.

Projenin en önemli katma değerlerinden biri ise, projenin 300 metre doğusunda yer alan, Döveç Group’a ait 7 yıldız konseptindeki otel ve deniz kıyısı donatılardır. Bu lüks otelin, restoranları, barları, spa, gym, casino, açık ve kapalı havuzları, deniz kıyısı spor ve aktivite alanları, mendirek ve kumsalı tüm ihtişamı ile Querencia’dan daire alanlara özel kullanım hakları sunacaktır.

Long Beach’in tam karşısındaki denize komşu harika konumu, bölgenin değerine değer katan komşu unsurları, göz alıcı mimari tasarımı, güçlü yatırım parametreleri, kanıtlanmış işletim sistemi, daha önce bir arada görülmemiş sosyal donatıları ve sektöre yön veren Döveç kalitesi ile Querencia bir daha yakalanamayacak yatırım ve yaşam fırsatı sunuyor.