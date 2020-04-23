DünyaSürmanşetYaşam

Dört kardeş, babalarını telefonda şarkılar söyleyerek ölüme uğurladı

23 Nisan 2020
Don Adair

Teksas, New York, Kuzey Carolina ve Danimarka’da yaşayan kardeşler, 7 Nisan’da ölen 76 yaşındaki babaları Don Adair’e son nefesine kadar şarkılar söyledi.

ABD’nin Rochester kentinde, farklı eyalet ve ülkelerde yaşayan dört kardeş, ölüm döşeğindeki koronavirüs hastası babalarına 30 saat süren bir telefon bağlantısıyla veda etti.

Teksas, New York, Kuzey Carolina ve Danimarka’da yaşayan kardeşler, 7 Nisan’da ölen 76 yaşındaki babaları Don Adair’e son nefesine kadar şarkılar söyledi.

Hastaneye gelmelerine izin verilmeyen kardeşler, babalarıyla bir hemşirenin yardımıyla konuşabildi.

Hemşire telefonu kulağına tuttu

Adı belirtilmeyen hemşire, Adair’in hastaneden sekiz kilometre uzakta yaşayan kızı Abby Adair Reinhard’a kendisini arayıp telefonu babasının kulağına tutabileceğini söyledi. Daha sonra görüşmeye diğer kardeşler de katıldı.

Çocukları, konuşamayan ama kendilerini duyan babalarına anılarını anlattı, şarkılar söyledi. Görüşme, Adair’in son nefesini verdiği ana kadar devam etti.

‘Büyük bir lütuftu’

Reinhard, CNN Televizyonu sunucularından Anderson Cooper’a son görüşmeyi anlatırken “Bizim için çok büyük bir lütuftu. Bir tür kapanış gibiydi. Söylemem gerekenleri söyledim. Sonun geldiğini bilmeme, onu görememe, elini tutamama rağmen telefonda bunu yapabilmek çok değerliydi” dedi.

Abby Adair Reinhard şöyle devam etti:

“Onun sadece nefeslerini duyuyorduk. Ona anılarımızı anlattık, şarkılar söyledik. Onu ne kadar sevdiğimizi söyledik. Babama, beni sevdiği için teşekkür ettim. Özür dilemem gereken şeyler için özür diledim. Onu affetmem gereken şeyler için affettim. Hayatta aileden ve sevgiden daha önemli bir şey olmadığını bir kez daha anladım.”



Etiketler

Benzer Haberler

Photo of KAMU-SEN: Kadın ve Çocuk Hakları Komitesi: Türkiye Büyük Millet Meclisinin kuruluşunun 100. yılını kutluyoruz

KAMU-SEN: Kadın ve Çocuk Hakları Komitesi: Türkiye Büyük Millet Meclisinin kuruluşunun 100. yılını kutluyoruz

22 Nisan 2020
Photo of AB VE UNDP’den 30 bin tulum

AB VE UNDP’den 30 bin tulum

22 Nisan 2020
Photo of İsrail’de karantinayı fırsat bilen kızıl tilkiler sokaklara yerleşti

İsrail’de karantinayı fırsat bilen kızıl tilkiler sokaklara yerleşti

22 Nisan 2020
Photo of Hükümetlerin onlarca yıldır yapamadığını karantina başardı: Hindistan yeniden doğdu

Hükümetlerin onlarca yıldır yapamadığını karantina başardı: Hindistan yeniden doğdu

22 Nisan 2020
Photo of LTB çalışanı 154 kişinin testi sonuçlandı

LTB çalışanı 154 kişinin testi sonuçlandı

22 Nisan 2020
Photo of Dünya Sağlık Örgütü’nden UEFA’ya kritik tavsiye

Dünya Sağlık Örgütü’nden UEFA’ya kritik tavsiye

22 Nisan 2020
Photo of Güney’de 1 kişi hayatını kaybetti

Güney’de 1 kişi hayatını kaybetti

22 Nisan 2020
Photo of Cuma ve Cumartesi sağanak yağmur bekleniyor

Cuma ve Cumartesi sağanak yağmur bekleniyor

22 Nisan 2020
Photo of TC Merkez Bankası faiz indirimine gitti

TC Merkez Bankası faiz indirimine gitti

22 Nisan 2020
Photo of Cihangir Özyer: İnanın ülke elden gidiyor

Cihangir Özyer: İnanın ülke elden gidiyor

22 Nisan 2020
Havadis Gazetesi, 14 Şubat 2009 tarihinde ilk kez okuyucusu ile buluştu. Her geçen gün artan trajı ile LİDER gazete olarak sizlere ulaşmaya devam ediyor. İletişim: [email protected]
© Copyright 2020, All Rights Reserved  |  Baba Bilgisayar
Başa dön tuşu
Kapalı