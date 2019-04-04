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Donör Selkan Garipsazcı, 3 yaşındaki kız için ilik bağışında bulundu

4 Nisan 2019
Selkan Garipsazcı

Kemal Saraçoğlu Lösemili Çocuklar ve Kanserle Savaş Vakfı donör arşivine, örnek vererek kayıt yaptıran Selkan Garipsazcı, Almanya’da yaşayan 3 yaşındaki kız çocuğuna umut oldu.

Dün kemik iliği bağışında bulunan Donör Selkan Garipsazcı, herkesi örnek vermeye ve donör olmaya davet etti.

Garipsazcı, işlemin korkulacak bir yanı olmadığını, yan etkisi bulunmadığını da söyledi.

Öte yandan Kemal Saraçoğlu Vakfı Koordinatör Yardımcısı Servet Özeralp konuyla ilgili yazılı açıklamasında, Donör Bora Şöföroğlu ve Donör Selkan Garipsazcı’nın “Kanser Haftası”nda dünyanın farklı ülkelerinde bulunan iki hayata dokunmasının kendilerini duygulandırdığını söyledi.

Özeralp, Kemal Saraçoğlu Lösemili Çocuklar ve Kanserle Savaş Vakfı’nın gönüllü donör kampanyalarıyla, kan ve tükürük örneği aldığını, bu örneklerden 62 kişinin kök hücre ve ilik bağışında bulunduğunu belirtti.

Özeralp, “Kanseri yaşamadan sorumluluk hissedebilmek erdemdir” dedi.

 

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