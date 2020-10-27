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Dolar ve euroda yeni rekor

27 Ekim 2020
Dolar'da yeni zirve





Dün 8 lirayı aştıktan sonra yükselişini ve rekorlarını sürdüren dolar/TL, bugün 8.11’in üzerine çıkarak yeni zirvesine ulaştı. Euro/TL de 9.60’ı geçti.

Döviz kurlarındaki yükseliş devam ediyor. Dün 8 lirayı aştıktan sonra 8.0986’ya kadar tırmanan dolar/TL tarihi zirvesini 8.11’in üzerine taşıdı. Euro/TL’de de yeni zirve 9.60 oldu.

ABD seçimleri öncesinde ülkedeki destek paketine yönelik belirsizlikler ve özellikle Avrupa’da artan koronavirüs vaka sayılarının piyasalar üzerindeki baskısı satış getirmeye devam ediyor.

Dünya’nın aktardığına göre, ABD borsaları dün son 1 ayın en sert düşüşünü kaydederken bugün de Asya borsalarındaki düşüşler devam ediyor. Japonya borsasında yüzde 0.3’ler civarındaki düşüş Çin borsalarında yüzde 0.5’ler düzeyinde seyrediyor.

AlışSatışYüksekDüşükDeğişim
USD – Amerikan Doları8,11768,12138,12148,0708%0,4710:14
EUR – Euro9,60449,61159,60929,5440%0,6210:14
GBP – İngiliz Sterlini10,573310,584010,585210,5290%0,4610:14
CHF – İsviçre Frangı8,95348,95608,96488,8966%0,5710:14
CAD – Kanada Doları6,15586,16096,14646,1664%0,6410:13







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27 Ekim 2020

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