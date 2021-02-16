Dolar ve euroda düşüş devam ediyor

6 ay sonra 7 liranın altına gelen dolar/TL, veri bakımından sakin günde 6,91’e kadar çekildi.

Serbest piyasada 6,9450 liradan alınan dolar, 6,9470 liradan satılıyor. 8,4330 liradan alınan avronun satış fiyatı ise 8,4350 lira olarak belirlendi.

Türk Lirası’nda güçlü eğilim, Merkez Bankası faiz kararının açıklanacağı haftada devam ediyor. Dün 6 ay sonra 7 liranın altına gerileyen dolar/TL’nin 7 liranın altında kalıcı olup olmayacağı piyasalardaki en önemli soru işaretleri arasında.

6,95’in altına kadar çekilen dolar/TL günü 6,9640’tan kapatmıştı. Bu sabah kur 6,91 seviyelerine kadar çekildi. Euro/TL ise 8,40’ın altını test etti.

Analistler ‘teknik’ olarak nasıl yorumluyor?

Analistler, TCMB’nin sıkı para duruşunu devam ettirmesi, fiyat istikrarının sağlanması konusunda atılan adımlar ve hükümet tarafından açıklanması beklenen ekonomik ve hukuk alanındaki reformların Türk lirası varlıklara ilgiyi artırdığını belirtti.

Teknik açıdan dolar/TL’de 7,10’un altında kalınması durumunda 6,85’in gündeme gelebileceğini söyleyen analistler, olası yükselişlerde 7,30’un direnç konumunda bulunduğunu kaydetti.

Analistler, dolar/TL’nin geçen yılın haziran ve temmuz aylarında 6,70-6,90 bandındaki yatay seyrinin ardından ağustosta yükseliş trendine başladığını ve Türk lirasındaki değer kaybının kasım ayına kadar devam ettiğini hatırlattı.