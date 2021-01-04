Dolar ve euro yeni yıla düşüşle başladı

Yurt içi piyasalar yeni yılın ilk işlem gününde enflasyon ve PMI verilerine odaklanırken Türk Lirası da dolar ve euro karşısında güçlenerek başladı. Dolar/TL, geçen hafta 7,30 ile 4 ayın en düşük seviyesini gördükten sonra yeniden 7,40’ın üzerine tırmanmıştı. Yeni yılın ilk işlem gününde dolar/TL, 7,40’ın altında değerleniyor.

Euro/TL’de de seyir aşağı yönlü. Gece yarısı 9,10’un üzerinde işlemlerin başladığı Euro/TL, sabah saatlerin 9,05’in hemen üzerinde işlem görüyor.

Gözler enflasyon verisinde

TÜİK, aralık ayı enflasyon verilerini bugün saat 10.00’da açıklayacak. Tüketici Fiyatları Endeksi’nin (TÜFE) aralıkta aylık yüzde 1 artış tahmin ediliyor. Yıllık enflasyonun ise gıda öncülüğünde kasım ayındaki yüzde 14,03’ten yüzde 14,2’ye yükselerek yıl sonu hedeflerinin üzerinde gerçekleşmesi bekleniyor.

7,30 seviyesi çok kritik

Anadolu Yatırım tarafından hazırlanan teknik analiz notunda 7,30 seviyelerinin önemine işaret edildi. Kurumun raporu şöyle:

“Bu sabah işlemler 7,37 civarında dolar/TL’de geçen yılın son gününde 50 haftalık ağırlıklı ortalamaya denk gelen 7,40 seviyesi üzerine yükseliş yaşanırken kapanış 7,4392’den gerçekleşti. Önceki yılı 5,9491’den kapatan kurda 2020 yılında %25’lik yükseliş yaşanmış oldu. Yıl içerisinde görülen en yüksek seviye olan 8,5832’ye göre ise %13’lük geri çekilme yaşandı. Şimdi kurda 200 günlük basit ortalamaya denk gelen 7,30 seviyesini takip ediyoruz. TL’de değerlenmenin devamı için 7,30 aşağı kırılmalı. Kırılması halinde orta vadede 7,20 ardından 7,00-6,90 aralığında doğru geri çekilme yaşanabilir. Bugün açıklanacak olan Aralık ayı enflasyonu TL’nin değeri açısından izlenecek.